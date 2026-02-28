不吸煙不煮飯！40歲女患肺癌：10幾個肺結節　醫生估計1原因出事

除了生活習慣之外，經常身處的環境同樣同樣會影響身體健康！台灣1名醫生表示，有1位40歲女病人平時沒有吸煙，而且不會煮飯，但她仍患肺腺癌，估計是因為她住在火力發電廠旁邊有關，長期受到空氣污染影響而罹癌。



40歲女病人驚罹肺腺癌

胸腔科醫師蘇一峰在其facebook專頁表示，該名40歲女病人是土生土長台中人，沒有吸煙習慣，而且不會煮飯，所以理應不會受到香煙或油煙影響，但接受胸腔電腦斷層，蘇醫生驚見「滿天星肺結節10幾個，抓其中1顆開刀就是第1期癌症」，而且是肺腺癌，「還有10顆繼續長」。

住火力發電廠旁邊 估計受空氣污染影響罹癌

蘇醫生懷疑其患病理由是從小住在火力發電廠旁邊，女病人受到空氣污染影響而罹癌，她「現在開完刀，每天胸痛，不知道之後要怎麼辦」。

留意肺癌6個常見症狀



根據本港醫院管理局「智友站」網頁，肺癌是「香港癌症頭號殺手」，如果出現6個症狀，就可能是患上肺癌徵兆。

肺癌6個常見症狀：

1）身體時常感到疲倦

2）食慾不振、體重下降

3）持續咳嗽

4）氣喘

5）痰中帶血

6）胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛



「智友站」又提到，若病人癌細胞已擴散，可能會出現「頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹」、腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂。