數字IQ推理題｜你能根據第1組數字　算出第2組問號處應填什麼嗎？

如下圖所示，根據第一組數字，你能算出第二組問號處的數是多少嗎？



第一組：

【數字推理題】第一組數字（趣味數學題提供）

第二組：

【數字推理題】第二組數字（趣味數學題提供）

▼▼▼▼▼答案在下方，不要偷看▼▼▼▼▼

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答案揭曉

答案：7。

在每一行中，先把右邊數字乘以2，所得結果加上左邊的數字，就得到中間的數字。

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