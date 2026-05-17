數字IQ推理題｜你能根據第1組數字 算出第2組問號處應填什麼嗎？
撰文：趣味數學題
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如下圖所示，根據第一組數字，你能算出第二組問號處的數是多少嗎？
第一組：
第二組：
▼▼▼▼▼答案在下方，不要偷看▼▼▼▼▼
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答案揭曉
答案：7。
在每一行中，先把右邊數字乘以2，所得結果加上左邊的數字，就得到中間的數字。
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