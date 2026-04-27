五一黃金周有風？AI、ECMWF預測颱風黑格比生成逼近南海+風暴路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／黑格比／AI天氣預報／GFS／ECMWF／5月風暴／五一黃金周】5月1日至5月5日是五一黃金周假期，但又有颱風生成？多名天氣博主於內地社交平台小紅書表示，今年第5號颱風「黑格比（Hagupit）」或將於5月5日生成，隨後更可能進入南海，影響中國東南沿海，且可能有不只1個颱風生成。



而3大AI天氣預測模式風烏、伏羲、盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）有不同預測。其中AI風烏及ECMWF預測會有熱帶氣旋逼近菲律賓或南海，暫未知隨後路徑，AI盤古則預測熱帶氣旋會往東北方向移動。至於AI伏羲及本港天文台暫有相關預測。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



五一黃金周假期有颱風生成？（小紅書）

5月颱風黑格比影響南海？

小紅書天氣博主「廣州氣象（人工智慧）愛好者」發相發文，指今年第5號颱風黑格比或將在5月2日至5月5日生成，可能達至強颱風級別（風速38m/s至48m/s），可能影響中國東南沿海。不過博主提醒，由於時效較長，仍然具有一定不確定性，仍需觀察。

另一小紅書天氣博主「弱碱性」亦發相發文表示，隨着西太平洋低緯度西風持續爆發以及厄爾尼諾繼續發展，5月生成颱風概率進一步增加，「在過去一段時間裏，大家已經見識到這種模式下西太平洋颱風的潛力，強大的颱風森拉克應運而生。接下來，隨着海洋能量進一步變得充沛，低緯度水汽輸送進一步增強，一些超級電腦類比認為，5月不僅有新颱風要生成，而且還可能不止一個」。不過博主同樣提醒，具體情況仍需要臨近觀察。

小紅書天氣博主指，今年第5號颱風黑格比或將在5月2日至5月5日生成，可能達至強颱風級別。（小紅書）

AI風烏、ECMWF預測有颱風生成或逼近南海

風烏AI預測，5月5日菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，隨後往西面移動逐漸增強，逼近菲律賓。

風烏AI預測，5月5日菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，隨後往西面移動逐漸增強，逼近菲律賓。（風烏AI天氣模式）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測5月5月至5月6日菲律賓東面海域、關島附近會有熱帶氣旋生成，往西面移動，位置與風烏AI預測的略有不同。

ECMWF預測5月5月至5月6日菲律賓東面海域、關島附近會有熱帶氣旋生成，往西面移動，位置與風烏AI預測的略有不同。（ECMWF）

ECMWF預測5月5月至5月6日菲律賓東面海域、關島附近會有熱帶氣旋生成，往西面移動，位置與風烏AI預測的略有不同。（ECMWF）

本港天文台暫未有預測

不過，AI伏羲及本港天文台暫未有相關預測，AI盤古則預測該熱帶氣旋會向東北方向移動。

AI盤古預測該熱帶氣旋會向東北方向移動。（盤古AI天氣模式）

AI盤古預測該熱帶氣旋會向東北方向移動。（盤古AI天氣模式）

目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，一道低壓槽會在今日於華中發展，並在未來一兩日靠近華南沿岸地區，為該區帶來驟雨及狂風雷暴；受東北季候風影響，本星期中後期廣東驟雨減少，氣溫稍為下降；預料另一道低壓槽會在周末至下周初影響華南，該區天氣漸轉不穩定。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨狂風雷暴，氣溫20°C至29°C，暫時最高吹6級風。