【港鐵／逃票／罰款／五一黃金周】這是乘搭港鐵「逃票」新招？本港社交平台Threads及Facebook瘋傳相片，顯示港鐵尖沙咀站有多名女乘客從舊式3棍閘機，1個跟着1個「捐」出。目擊者感到震撼，直呼「笑死」，又指出事發現場旁邊就是港鐵客務中心，感嘆「五一嚟香港玩就唔好咁啦」。



事件引來網民嘩然，有人批評這些女乘客「逃票」離譜，「肉酸」、「港鐵票價好貴咩？使唔使咁呀？」、「應該即時同港鐵職員舉報」。亦有網民「錯重點」，驚訝港鐵仍有車站設置舊式3棍閘機，感到懷念。



港鐵回覆《香港01》表示，車站方面近日沒有相關紀錄或收到乘客反映，車站職員會加強留意有關情況。



港鐵尖沙咀站有多名女乘客從舊式3棍閘機，1個跟着1個「捐」出。（Threads@kou.512）

乘搭港鐵必須支付車資。有網民於5月4日在Threads發布相片，指在港鐵尖沙咀站尋找闊閘機時，目擊有多名女乘客1個接着1個「捐閘」離開，大為震驚，「五一嚟香港玩就唔好咁啦」。

港鐵尖沙咀站3大媽連環捐閘逃票

從相片見到，港鐵尖沙咀站舊式3棍閘機位置有3名上年紀女子，其中1名戴眼鏡女子正從閘機棍下「捐」出，1名白衣女子蹲下幫忙把戴眼鏡女子拉出，另1名穿黑衣女子則站在不遠處觀望。

港鐵尖沙咀站有多名女乘客從舊式3棍閘機，1個跟着1個「捐」出。（Threads@kou.512）

港鐵尖沙咀站有多名女乘客從舊式3棍閘機，1個跟着1個「捐」出。（Threads@kou.512）

樓主笑言，「我係第1個黑衫捐途中睇到想影但已經影唔切，點知無啦啦有第2個黑衫預備捐所以影到正一正佢捐緊，笑死」。

目擊者：旁邊就是客務中心

樓主補充，該閘口旁邊就是客務中心，但由於他當時「拖住架車趕時間又勁唔方便」，加上尖沙咀站很多人，都沒有找職員處理，「被人追打點算，佢哋4條友up圍我1個」。

網民批逃票離譜 倡港鐵加派人手防逃票

網民紛紛批評這些女子「逃票」離譜，「救命，咁大個人好肉酸，真係唔肉酸唔做」、「港鐵票價好貴咩？使唔使咁呀？」、「應該即時同港鐵職員舉報」、「港鐵假期應該加派人手防止逃票」。也有網民笑言，「火車捐山窿？」、「想賺佢哋錢真係好難」。

亦有網民「錯重點」，驚訝仍有港鐵站設有3棍式閘機，「真心問邊個站仲有呢款機？好懷念」。

根據《香港鐵路附例》，乘客逃票可被徵收附加費，金額1,000元。（資料圖片）

港鐵：車站職員會加強留意

港鐵回覆《香港01》表示，車站方面近日沒有相關紀錄或收到乘客反映，車站職員會加強留意有關情況。港鐵提醒乘客必須繳付正確車資乘車，職員亦會不時於港鐵範圍內查票，以保障已付正確車資乘客利益；乘客若發現懷疑有違反附例行為，應盡快通知車站職員，以便即時跟進。

港鐵逃票罰款多少？

根據《香港鐵路附例》，乘客逃票可被徵收附加費，金額1,000元。另根據《港鐵附例》第14A條「沒有繳付車費等」，任何人不得在未付或拒付按照附例可徵收的任何車費、附加費或其他款項情況下離開已付車費區域，違者最高罰款5,000元。

（Threads@kou.512）