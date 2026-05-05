港鐵罵戰！大叔vs推貨男爆粗互兇　反被老婆霸氣KO超爆笑：好老婆

乘搭港鐵宜互諒互讓。本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵往黃埔方向的觀塘綫列車車廂內，有2名男乘客因行李貨物及阻路問題爭執，其中穿黑衣的男子不斷「爆粗」責罵推着貨物的男子（下稱推貨男），「 X你！話你啊！X樣！阻X住晒人啊」，又「挑機」推貨男下車，「你而家淆底啊？ 下個站出吖！一齊去差館啊！」，推貨男則反嗆「你真係扮晒嘢，喺個女面前X樣！」。2人爭吵期間，相信是黑衣男老婆的女子一直在旁勸止丈夫，「1個站咋，算啦，唔好嘈喇」、「落車喇」；見丈夫不願停口，女子更大喝「行啦！」，最終成功與丈夫及女兒一同下車，結束爭執。



影片引來網民熱議，不少人讚黑衣男老婆「做法」，化解紛爭，形容是「好老婆」，「辛苦了太太」、「好老婆，個男人無娶錯」，「打贏入差館，打輸入醫院，好彩有個好老婆勸住」。亦有網民指出，推貨男行李大小確有爭議，認為黑衣男並無罵錯，「咁大車嘢，扺X」、「單純講推車佬啲貨咁樣擺法，其實真係無咩公德心，其他乘客落車都要避一避」。



本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵往黃埔方向的觀塘綫列車車廂內，有2名男乘客因行李貨物及阻路問題爭執。（Threads@dominic_0416）

乘搭港鐵要遵守規矩，包括注意行李尺寸及行為。有網民於5月3日在Threads發布影片，顯示港鐵正駛往九龍灣站的觀塘綫列車車廂內，有2名男乘客因行李貨物及阻路問題爭執，留言「精彩」。

港鐵行李阻路罵戰 黑衣男 vs 推貨男爆粗互罵

影片長逾1分鐘，見到黑衣男正連珠炮發責罵推貨男，相信是其老婆及女兒站在旁邊。黑衣男「爆粗」斥推貨男「係咪大X晒啊！」，推貨男回應「係咪大晒我就唔知喇」，黑衣男即暴怒說「X你！我入嚟企喺度，我同老婆講嘢，你搭嗲，（頭先）又唔係話你。而家話你啊！X樣！」。站在2人中間的老婆多番勸止丈夫，「1個站咋，算啦，唔好嘈喇」。

黑衣男與推貨男罵戰。（Threads@dominic_0416）

黑衣男與推貨男罵戰。（Threads@dominic_0416）

黑衣男與推貨男罵戰。（Threads@dominic_0416）

不過黑衣男未有停口，繼續怒罵「X你老X！話你啊而家！扮X晒嘢！阻X住晒人啊！」。推貨男回應「好心你啦……」，黑衣男反嗆「好心你？好心你咩啫？你而家淆底啊？」，並挑釁推貨男「出去講吖！下個站出吖！九龍灣，出。你老X啊！我都唔係話你，我叫老婆唔好阻住人，你又喺度塞X死話我啊？你老X啊真係」，推貨男則回覆「淆底？使怕你？好啊（出去講）」。

黑衣男老婆堅持勸止丈夫 終全家下車

老婆仍未放棄，勸止丈夫「落車喇」，可是黑衣男依然沒有收口，向推貨男表示「而家一齊去差館啊！你又淆底喇！」，推貨男反嗆「嘥氣啦，我同你出去啊！睇你點郁我啊」。

這時列車到站，黑衣男老婆再出聲勸止丈夫，「行啦！個個都望住喇！搭1個站搞咁多嘢！加埋成百歲」，最終帶丈夫與女兒一同下車，而下車後，聽到老婆大聲喝斥「行啦！」。推貨男則沒有下車，「攞尾彩」說「你真係扮晒嘢，喺個女面前咁樣！」。影片至此結束。

網民激讚黑衣男老婆做法：好老婆

網民看過影片議論紛紛，大批人讚黑衣男老婆做法「保護丈夫」，形容是「好老婆」，「辛苦了太太」、「好老婆，個男人無娶錯」，「打贏入差館，打輸入醫院，好彩有個好老婆勸住」、「連佢老婆都覺得佢老公麻煩……搭1個站搞咁多嘢」、「最好笑個老婆：『搭1個站搞咁多嘢，後面加多句加埋成百歲兩個sXs』」、「我覺得佢老婆真係講得啱，1個站搞咁多嘢，真係失禮死人」。

網民讚黑衣男老婆做法「保護丈夫」，形容是「好老婆」。（Threads@dominic_0416）

不過也有網民指出，推貨男行李大小確有爭議，認為黑衣男並無罵錯，「咁大車野，扺X」、「單純講推車佬啲貨咁樣擺法，其實真係無咩公德心，其他乘客落車都要避一避。同埋留意下個cap帽叔叔，佢同架車基本上封咗乘客去路，上落車見到呢啲場景真係會躁」。

留意港鐵攜帶行李規定 說粗口、滋擾乘客可罰5,000元

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

另外，乘搭港鐵時如果說粗口、滋擾乘客，或會被罰款。根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為」，違者最高罰款5,000元。根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高罰款5,000元。

（Threads@dominic_0416）