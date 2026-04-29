神作《秘密》作者新書教「21天建立致富的習慣」　送錢反能賺更多

「你可以擁有你想要的一切，只要你幫助夠多人擁有他們想要的。」——金克拉（Zig Ziglar），銷售大師、全美最受歡迎勵志演說家。你發出的每一則想法、每一句話語、每一個行為，都會回到你身上，就像迴力鏢一樣。你傳送時的情緒愈強烈，收回來的就會愈多倍。不論你是在想自己的事情或別人的事情，不論你在談論的是你想要的，還是你不想要的，我們拋出去的能量迴力鏢都會回到自己身上。當然，這是好消息，因為這表示你可以刻意創造出豐盛、富足的念頭，加上強烈的感受，這些想法的內容就會回到你身上！



文：朗達拜恩（2006年橫掃全球的《秘密》影片幕後創作者，同年著作《秘密》上市並被翻譯成50多種語言，全球狂銷超過3500萬冊，曾在《紐約時報》暢銷榜上蟬聯超過200週）

迴力鏢效應

我第一次將心態從匱乏調整為富足時，做了很多不同的練習，也自創了不少方法。我把最強效的練習，都收錄在這二十一天的實現財富旅程中，不過，我最愛的一項練習，就是把錢送出去。

把錢拿給別人的時候，我會對錢有好感，而不是平常會有的負面感受，像是擔憂、恐懼、抗拒。

朗達拜恩（Facebook@Rhonda Byrne）

重溫更多朗達拜恩在《秘密》中的金句及建議：

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我曾經債臺高築，銀行裡沒有錢，信用卡也快刷爆了，可想而知，我當時因為缺錢，有很多負面感受。那一天，我拿著信用卡從提款機領了幾張二十美元鈔票。我走到繁忙的街道上，想要替我的鈔票選個捐款對象。我看著每個人的臉龐，在經過他們身邊時，想像著把錢交給他們的感覺。這個練習最難的部分，就是我會想要發錢給所有人！我根本選不出受贈者。但光是在想像發錢的過程中，我的心就已經融化了，眼眶含淚。在我送出第一張鈔票之前，我就已經徹底改變了自己對錢的感受。

最後，我請宇宙指點我該把錢送給誰，宇宙讓我在不同情境裡聽到別人說他們要買東西，但是錢不夠，我在那一刻走上前去，遞出二十美元。最後我只送出了兩張二十美元鈔票，但在我的想像中，我已經發錢給了上百人。

我得提醒大家：發錢的初衷並不是要吸引更多錢來到我身邊。我送錢，是為了讓自己對金錢產生美好的感覺。我這輩子始終對金錢很不安、很匱乏，我想做出改變。只要你願意把錢送出去，並且在送出的當下感受到愛，那麼，這筆錢幾乎可以肯定會加倍地回到你身邊。

我做這個練習的時候是週五下午，沒想到只過了四十八小時，隔週一，我的銀行帳戶裡竟然收到了一筆兩萬五千美元的帳款，來自一樁我完全不知情的商業案。二十四小時後，我又收到了一萬美元，同樣來自出乎意料的財源。我雖然覺得我發了好幾百美元給別人，但其實我才送了四十美元出去，可是短短幾天之內，我的銀行帳戶就收到了三萬五千美元！我很確定這都是因為我的練習，因為我體驗到了深刻的感受，因為我想像了自己把錢送給很多人。

示意圖（alexander-mils/unsplash）

你今天也要在心中想像自己把錢送給完全不認識的陌生人。想像你捧著一大疊百元鈔，口袋裡也塞滿了百元鈔，所以你發不完。每個你擦身而過的人、每個和你有關聯的人，都請你看著他們的臉龐，想像自己給他們一人一張百元鈔！

盡量發給愈多人愈好，至少發給四十個人。這個練習一定要一口氣做完，不要分散在很多時段，因為集中心神可以強化感受的深度。如果你今天碰不到四十個人，那就在你有機會遇到人的時候練習。

請記得，你發出的想法、話語或行為，都會回到你身上，當你帶著強烈的感受送出去，回來的還會加倍！宇宙會把你的想像當真、回應你的想像，而這項練習就是在讓宇宙法則知道，你擁有的金錢多到可以盡情分享！

請記得，收到錢的時候要心懷感激。持續練習把花出去的錢轉變為流進來的錢。今晚邊睡邊聽財富肯定句。

【延伸閱讀】窮人才有的7個慳錢習慣！看似省錢其實花更多 銀行儲蓄也上榜？：

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我是千萬富翁

懷抱遠大的夢想，你夢想的樣子，將成為你人生的樣子。 詹姆斯．艾倫（James Allen），《你的思想決定業力》作者

今天，透過你的想像力，你將擁有神奇的一天，因為你今天就是一位千萬富翁！想像自己現在已經超級富有，銀行裡有好多好多錢。你的生活會有什麼不同？想想所有你會做的事。你會有什麼感覺？你會有不同的感受，你會有不同的步伐，你會有不同的說話方式。你對每一件事都會有不同的反應。

我希望你今天一整天都能感覺自己是一位千萬富翁，並且在腦中不斷提醒自己：

你已經百分之百財務自由了，因為你就是千萬富翁！

去感受永遠不必再為錢煩惱的釋然，去感受你想要什麼都付得起的輕鬆，去感受你能在財務上幫助家人與朋友的喜悅。開車時，感覺你正在駕駛夢想中的座駕。走在家裡，感覺你住在夢想中的豪宅。感受你全身上下穿著你最喜歡的衣服。去你最喜歡的百貨公司或線上商城，想像你可以買下任何你想要的東西。想像自己訂了頭等艙環球機票，要去你最喜歡的國家度假。當你看到你夢想中的車，想像那是你的。當你看到一棟漂亮的房子，想像那是你的，因為你今天是千萬富翁！你需要拿出最強的演技，才能說服你的潛意識。加油，朝著奧斯卡影帝、影后之路前進吧！

有些人光靠心裡認定自己是千萬富翁，就吸引了數百萬元——我希望你是這樣的人！

《致富：21天建立吸引財富的習慣》書本封面（圓神出版機構授權使用）

書名：致富：21天建立吸引財富的習慣

作者簡介：朗達拜恩（Rhonda Byrne），2006年橫掃全球的《秘密》影片幕後創作者，該影片改變了數百萬人的生命，並引發一場全球性運動。同一年，朗達的書《秘密》也上市了，被翻譯成50多種語言，全球狂銷超過3500萬冊，一直是這個世紀上榜時間最久的暢銷書之一：曾在《紐約時報》暢銷榜上蟬聯超過200週，並被《今日美國》評選為過去15年來20大暢銷書之一。她其他的暢銷書包括《致富：21天建立吸引財富的習慣》、《愛、健康與金錢的秘密：大師課程》、《最大的秘密》、《The Power力量》、《The Magic魔法》、《Hero：活出你內在的英雄》、《秘密天天練》。

譯者簡介：葉妍伶，曾擔任國家元首口譯，並為天才IT大臣唐鳳撰寫英文講稿。英國愛丁堡大學翻譯碩士、矽谷創業家、Girls inTech 臺灣分會會長。譯有《致富：21天建立吸引財富的習慣》、《秘密實現卡》、《能量七密碼》、《全人療癒》等書。

出版社：方智

【本文獲「圓神出版機構」授權轉載。】