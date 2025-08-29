炎夏不開冷氣！港女仍交$XXX元電費呻貴　網民：這樣用電器極耗電

夏日熱辣辣，仿效林超英不開冷氣真的要很大決心！有港女近來為節省電費，於炎夏中不開冷氣及關掉不用的電掣，表示「沖完涼唔着衫瞓覺，開兩把風扇（無葉及掛牆風扇），開到盡都夠用」，惟她不滿今期電費仍高達576元，只比上期的796元少220元。她坦言，目標電費是減到500元以下，嘆道「已經算有決心去減電費，再減已經要好極端」。



網民為樓主分析原因，指「有啲電器你一開一熄，耗電勁過你連開一兩個鐘機」，又建議樓主下載中電APP查耗電源頭。



有港女近來為節省電費，於炎夏中不開冷氣及關掉不用的電掣，惟她不滿今期電費仍高達576元。（AI生成圖片）

港女為慳電費炎夏不開冷氣：仲係交500幾蚊

該港女於facebook群組「黃大仙區友」發文表示，「今次我冇開過冷氣及有意識唔用就熄電掣，但最終今期都係減得2度（平均每日用電量），唔明點解仲係交500幾蚊月費」。她分享今期電費單照片，見到今期電費為576元，上期是796元。

不少網民留言為樓主分析原因，「雪櫃、洗衣機、電熱水爐呢類嘅高功率家電，耗電量都好高的」、「有啲電器你一開一熄，耗電勁過你連開一兩個鐘機」、「最好檢查下你有冇啲電器係漏電」、「你睇下雪櫃邊有無水珠，有就代表漏風」、「有時未必係今個月用咁多，會預先用平均數收咗先，收多下次會減番」、「佢應該今個月冇嚟抄電錶，用估算，即係用你上一期，同上年同期啲數據去估吓你今個月用幾多」。

樓主今期電費仍高達576元，只比上期的796元少220元。（fb群組「黃大仙區友」圖片）

有網民就指出，電費單每兩個月為一期，樓主的電費並不算貴，「兩個月的帳單，平均HK$288一個月，冰箱、電風扇（唔開冷氣起碼需要開）、燈（建議換LED）、洗衣機，所有充電設備（所以唔用就拔掉），電視機、電熱水爐？（煤氣更貴！）、電水壺（特別那種保溫的最食電）……加上政府已經沒有電費補貼，應該差不多」。

網民建議下載中電APP查耗電源頭

有網民就建議樓主可下載中電手機應用程式，找出耗電量高的源頭，「屋企用緊智能電錶？download中電個apps，睇到每日用電量，其實電熱水爐、電飯煲、電水壺都耗電」。

樓主說，「今次我冇開過冷氣及有意識唔用就熄電掣，但最終今期都係減得2度，唔明點解仲係交500幾蚊月費」。（fb群組「黃大仙區友」圖片）

港女：再減用電量已經要好極端

樓主回覆網民表示，「我已經用8成力去減用電量，唔用就順手熄電，但都係交500幾蚊電費」，家裏是使用LED燈膽、日間電視盡量不用就關、桌面電腦有時忘記關但有關上顯示屏、沒用電熱水壺、兩三年前購買的雪櫃有一級能源標籤、洗澡用煤氣爐、洗衣機壞掉沒用，不開冷氣下，她改為「沖完涼唔着衫瞓覺，開兩把風扇（無葉及掛牆風扇），開到盡都夠用」，嘆道「已經算有決心去減電費，再減已經要好極端」。