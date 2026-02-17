大疊利市飛落樓下冷氣機頂　網民笑稱找這人幫忙　最後結局曝光

新年派利市取個好意頭，有港男網民在網上分享親戚包利市的趣事，指親友將包好的利市拋向家人時，不料整疊利市從窗口直飛出街，降落在下層單位的冷氣機頂上，不禁傻眼急問：「點部署？在線等」。事件笑翻網民，紛紛送上解決方法「用魚杆」、「可以在樓下幫你接住」，有人更笑稱應找成功挑戰徒手攀爬台北101的美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）來幫忙。樓主最後表示已利用網民獻計成功撿回利市，感謝大家幫忙。



樓主指親友不小心將大疊利市丟出窗外，落到下層單位的冷氣機頂上。（Threads@sora_shing）

「屋企人飛咗成疊利市出街」，有男網民在Threads上發相及發文，指親友在家中飛包利市給另1名家人半時，因對方當時坐在窗邊，「點知跣一跣手，完美着落，有時世間嘅事就係咁奇妙」。從相片可見，一大疊利市跌落在下層單位的冷氣機頂。

成疊利市飛出街 樓主：點做？在線等

面對此情此境，樓主發帖急問「點做？在線等」。帖文引來不少網民留言解救，「搵人落樓下先，然後另一個人就一棍掃落街，落咗街嗰人就可以接住唔怕俾人執咗」、「搵個人係樓下等，一個人喺屋企搵疊吉嘅利市封，扔落去撞落街」、「做咩都好，最緊要佢屋企係有窗花，伸隻手出去，唔好有意外，亦都小心唔好跌咗支棍，掟到途人」。

有人笑稱應找成功徒手攀爬台北101的艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）來幫忙。（聯合新聞網Youtube影片擷圖）

最終成功撿回利市

最後樓主回應已解決事件，「利是已經執返，本身有諗住掃落街執，但係有屋苑平台擋住，最後用其中一位師兄嘅強力雙面膠 + 長棍idea成功黐返上嚟」，他向網民致謝，祝大家新年快樂，健健康康。