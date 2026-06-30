不少人假日都愛飛日本旅行，打卡各大名勝、主題樂園，拍照放上社交留美好回憶。然而，不少熱門名勝在社交媒體上「美如畫」，現場卻往往令人大失所望。日本《周刊女性》進行了1項千人調查，透過網絡調查問卷，訪問1,000名年齡在10歲至80歲之間的日本男女，收集大家「最希望從未去過」的景點名單。



調查揭露了眾多景點名不副實的尷尬現狀，多個知名景點被選為「最後悔造訪地」。其中被譽為「千年古都」的京都更榮登榜首，被狠批為「人間地獄」，背後更揭露日本過度旅遊的憂患。



第10位至第6位：名不副實 性價比低成致命傷

高知縣的播磨屋橋出現在多首經典樂曲之中，本身頗有名氣。（VISIT KOCHI JAPAN官網）

第10位：高知縣的播磨屋橋（Harimaya Bridge）

這座橋經常出現在日本歌曲之中，本身頗有名氣，吸引不少人專程前往朝聖。但現實令人大失所望，網民直言以為是氣勢宏偉的古橋，實際只是市中心1座普通的現代大橋，江戶時代的古橋早已改建成混凝土結構，為了觀光業而翻新，但規模大縮水，外觀廉價毫無氣勢，和想像落差極大，滿心期待換來大大的失望。

三重縣的志摩西班牙村，主打還原西班牙街景的主題樂園。（Japan National Tourism Organization官網截圖）

第9位：三重縣的志摩西班牙村（Shima Spain Village）

主打還原西班牙街景的主題樂園，但被本地人嫌棄樂園規模細小、體驗感普通，只屬二流仿製版本。另有人狠批園內食物難吃，門票價格卻偏高，性價比低到令人卻步，引來大量負評。

鐮倉向來憑古都風情深受遊客喜愛，亦登上過值得一遊景點榜單，今次卻淪為失望景點。（Japan National Tourism Organization官網截圖）

第8位：鐮倉

鐮倉向來憑古都風情深受遊客喜愛，亦登上過值得一遊景點榜單第十位，但正因如此，今次卻淪為令人失望的景點。網民抱怨景點人山人海，根本無法享受悠閒古都的氛圍，如自駕前往更是苦不堪言，塞車情況嚴重，真實感受到過度旅遊帶來的各種困擾，完全無法盡興遊玩。

長崎豪斯登堡向來以人流稀疏、夜景絢麗作賣點。（ハウステンボス官網）

第7位：長崎豪斯登堡

這裏向來以人流稀疏、夜景絢麗作賣點。不過有旅客直言交通路程遙遠，到場後卻毫無亮點，娛樂設施單調毫無記憶點；除了夜晚夜景尚可觀賞，白天風景平淡無奇，也難怪遊客寥寥無幾。

日本環球影城USJ是不少人心中值得一去的樂園。（USJ JP官網截圖）

第6位：日本環球影城USJ

這裏同時是不少人心中值得一去的樂園。隨着任天堂園區等新設施落成，樂園加入大量日系元素，卻惹來日本網民不滿，吐槽變成過於動漫化的樂園。就連小朋友遊玩期間都感到無聊想離場，部分VR體驗設施容易導致眩暈；加上園外可見高速公路，直接破壞了主題樂園的沉浸感，體驗大打折扣。

前5位名單：京都封王 過度旅遊成禍根

雖然橫濱整體觀光口碑不俗，唯獨中華街飽受詬病。（Japan National Tourism Organization官網截圖）

第5位：橫濱中華街

雖然橫濱整體口碑不俗，但唯獨中華街飽受詬病。網民表示過量遊客導致物價飆升，食物的味道也很普通，特色菜式少得驚人；街頭拉客的商販太多，空間狹小毫無放鬆感，人流雜亂，體驗遠不如預期。

烏取沙丘身為日本規模數一數二的沙丘、國家天然紀念物，更是山陰地區代表景點。（Japan National Tourism Organization官網截圖）

第4位：烏取沙丘

身為日本規模數一數二的沙丘、國家天然紀念物，更是山陰地區的代表景點。但在網民眼中，這裏就只是一堆沙子，毫無額外的亮點；颳大風時沙塵飛揚，周邊亦沒有其他景點，專程到訪只會覺得白費氣力。

靠富士彩虹橋成為東京打卡熱點。（Japan National Tourism Organization官網截圖）

第3位：東京台場

以富士電視台大樓、彩虹橋而聞名，但不少人覺得此處海灣風景平平，感受不到海濱氛圍；除了富士電視台大樓外，觀光景點寥寥可數，雖然是觀光名勝，但餐廳很少，周圍的店鋪大多是全日本到處可見的連鎖商店，貨品隨處可買，根本不需要特意前來。

札幌鐘樓屬北海道國家重要文化財產，憑唯美明信片畫面吸引無人慕名打卡。（visit hokkaido jp 官網截圖）

第2位：札幌鐘樓

是北海道國家重要文化財產，憑唯美明信片畫面吸引人慕名打卡。實際鐘樓規模小，被周邊大廈夾縫包圍，外觀平平無奇，完全沒有名勝氣勢，和宣傳照落差巨大，早就被列入日本知名失望景點，也算名副其實。

京都向來是日本觀光代表，亦曾登上值得遊覽景點排行榜，今次卻成為網民心中「人間地獄」般的景點。（Kyoto Travel 官網）

全榜冠軍：享譽全球的千年古都京都

京都向來是日本觀光景點的代表，亦曾登上值得遊覽景點排行榜，今次卻成為網民心中「人間地獄」般的景點。網民感慨，走進京都看不到古寺神社的雅致風韻，放眼望去只有密密麻麻的人潮；外來遊客數量爆滿，不僅環境嘈雜，部分遊客質素欠佳，令當地居民大感不適，亦是日本過度旅遊最典型的寫照。