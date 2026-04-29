日本旅遊驚見JR車站出口「搭訕3人組」 網民揭真相有2大可能
撰文：聯合新聞網
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不少民眾喜歡前往日本旅遊，不過在部分地區仍可能遇到陌生人搭訕，需提高警覺。一名網友分享，自己前往姬路城途中，在JR車站附近遭一名打扮時髦的男子主動搭話，由於語言不通，他以英文回應後對方隨即離開，也讓他好奇，這類鎖定路人搭訕的目的究竟為何。
該名網友在PTT旅日板發文表示，當時從JR車站大門準備前往二樓觀景平台時，突然被一名打扮講究的男子上前邀請交談。他因不會日文，改用英文回應，對方簡單致謝後便離去。
不久後，他回頭觀察，發現對方與另外兩人組成一組，在車站門口持續向路人搭話，於是他好奇：「有人也在JR車站附近遇過搭訕嗎？」他補充，自己與對方為同性別，也曾在澀谷遇過女性搭訕，較能理解其目的，但此次情況仍讓他感到疑惑。
原PO指出，該男子穿著風格偏向牛郎，因此初步排除問路或宗教傳教的可能；原以為是推銷行為，但對方手上並無任何商品，且明顯鎖定看似在地的日本人，事發時間則是在中午、JR車站電動門出入口附近。
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貼文曝光後引發網友熱議，不少人認為多半是「拉客」行為：
「有些是拉客啊！別理他們就好」
「我在日本遇到的搭訕一半是傳教，剩下的就是拉客」
「有遇過是做官方問卷的，不過那種都會帶名牌識別證之類的」
「就拉客啦，我在秋葉原站出口就遇過，快步離開就好」
也有網友分享經驗指出，「真的有人在JR出口拉客，拉到要警方站崗大聲公喊的程度」，並提醒民眾在國外仍須保持警覺，留意主動搭話者的動機，雖然在日本發生機率不高，但仍要提防可能的分工犯案，「一人搭話，另一人偷東西」。
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