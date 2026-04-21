日本旅遊｜六月景點10大推薦　賞繡球花名所　海岸斜坡梯田享日落

六月，是夏天的開始，同時也是梅雨的季節，在六月的日本長期細雨頻繁，空氣也逐漸感到潮濕悶熱，但與此同時，日本也迎來繡球花盛開的季節，各地都有著盛開的繡球花可以欣賞，當然，夏天的大自然美景也絕對不會缺席。



今天，就讓我們一起來看看「日本六月景點十選」，一起知道都有哪些美麗的景色吧。

日本六月10大景點推介

1. 神奈川 明月院

說到六月的日本，那自然是離不開日本梅雨季的風物詩——繡球花了，位於神奈川縣的明月院，正好就是聞名全國的賞花名所之一。明月院是鎌倉時期的幕府掌權者北條時賴的墓地，這樣一個充滿歷史風情的地方，在戰後由於整備參道的木樁不足，因而使用繡球花代替木樁，反倒因此成為了明月院的象徵。

每年6月，明月院內所栽種的「姬繡球花」都會吸飽水分而綻放，在參道兩側盛開的藍色花朵，成為了明月院的代表性景色，更讓它有「紫陽花寺」的別稱。一朵朵在雨中綻放的繡球花，搭配寺院的靜謐氛圍以及梅雨季的綿綿細雨，將讓你體驗到詩情畫意的美妙風景。

神奈川 明月院

地點：神奈川県鎌倉市山ノ内189

營業時間：9:00～16:00（繡球花季時可能有所變動）



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2. 神奈川 長谷寺

長谷寺位於神奈川縣，是鎌倉歷史最悠久的寺廟之一，也是觀賞繡球花的名所。這裡種植著超過40種，約2500株的繡球花，每到6月，這些繡球花都會一同盛開，美麗的景色讓長谷寺獲得「花之御寺」的別稱。

長谷寺的繡球花種植在展望台的斜面上，一邊走在散步步道上一邊欣賞著美麗的繡球花，到了步道的最頂點，更可以一眺盛開的繡球花群、鎌倉街道以及由比濱的海岸景色。除此之外，在寺內還有著「良緣地藏」以及「弁天窟」等景點，絕對是你漫步鎌倉的好選擇。

神奈川 長谷寺

地點：神奈川県鎌倉市長谷3-11-2

營業時間：8:00～17:00



3. 京都 三室戶寺

三室戶寺位於京都府，是京都府一座從平安時代建造至今的古老寺廟，與此同時，它也是京都觀賞繡球花的最佳景點之一。三室戶寺的庭園占地廣大，在5000坪的土地上種滿了超過1萬株的繡球花，其數量之多讓此處成為「日本三大繡球花名所」之一。

當你走進三室戶寺的「与樂園」，迎面而來的便是各種顏色盛開的繡球花，層次豐富，用其鮮豔的色彩點綴了雨中的庭園。在庭園中更藏有酷似愛心的繡球花，據說找到便可以成就戀愛，如果來到此處散步的話，不妨試著找找看吧！

京都 三室戶寺

地點：京都府宇治市莵道滋賀谷21

營業時間：8:30～15:30



4. 東京 白山神社

若是想在梅雨季的關東觀賞繡球花，除了大老遠跑到鎌倉以外，在東京都內也有著夢幻的繡球花景點。白山神社位於東京都文京區，是祭祀著牙齒之神的特別寺廟，也是當地止牙痛出名的地方神社。

這樣的白衫神社，在每年六月都會舉辦「文京繡球花祭」，每當到了梅雨季時，神社內的3000株繡球花便會盛開，讓你不用大老遠跑到鎌倉，也能夠拍到美麗的繡球花。除此之外，在神社境內也會有小吃以及攤販擺設，熱鬧的氛圍讓你可以擁有「另類的」賞花體驗。

東京 白山神社

地點：東京都文京区白山5-31-26

營業時間：24小時（繡球花祭特別公開時間10:00～16:00）



5. 神奈川 箱根繡球花電車

箱根溫泉位於神奈川縣西部，除了是日本知名的溫泉景點之一外，更是觀賞繡球花的名所。每年的6月中旬，箱根山內的繡球花便會照標高依序盛開，形成如夢似幻的美妙景色。

與一般的賞花行程不同，你會搭上行駛於箱根山間的箱根登山電車，它在花季將化身為「繡球花電車」，載著乘客體驗箱根的繡球花季。從箱根湯本站到強羅站之間，你可以從車窗望見色彩繽紛的繡球花，到了夜晚更有臨時發車的「夜之繡球花號」，讓你能欣賞到打上燈光的繡球花與美輪美奐的箱根景色。

神奈川 箱根繡球花電車

地點：神奈川県足柄下郡箱根町湯本（箱根湯本車站）



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6. 青森 青池

在青森縣白神山地西邊，有著33個被山毛櫸環繞的池塘與湖泊，它們被通稱為「十二湖」，因為其秀麗的景色而被列為聯合國世界遺產，其中最引人注目的，便是名為「青池」的湖泊。

6月下旬是最適合觀賞青池的時機點，在這個時間帶，湖水的水面將會比以往更為清澈透明，呈現出美麗的鈷藍色，加上周遭樹木染上的新綠，翠綠的初夏風景與湛藍的湖水形成絕妙的對比。到了傍晚，湖水則轉變為深藍色，在不同的時間點能夠欣賞到不同的風味，是青池吸引人的魅力之一。

青森 青池

地點：青森県西津軽郡深浦町森山

OFFICIAL SITE：https://www.fukaurajyuniko.com/



7. 石川 白米千枚田

白米千枚田位於石川縣，是當地首屈一指的絕景景點，約1000多塊的稻田沿著海岸斜坡延展，勾勒出優美的幾何圖案，美麗的景色讓他入選「日本梯田百選」。隨著四季的變化更迭，更讓白米千枚田隨時都有著不同的風貌，使其有著獨特的魅力。

每年6月，白米千枚田伴隨著初夏的新綠景色，交織出壯觀的風景，深受觀光客的喜愛。到了傍晚，落日的橙色更增添了一絲迷人風采，染上橙紅的梯田與大海交織出的氛圍，讓人們彷彿踏入夢幻世界般駐足且流連忘返。

石川 白米千枚田

地點：石川県輪島市白米町

OFFICIAL SITE：https://wajima-senmaida.jp/



8. 群馬 尾瀨

尾瀨橫跨福島、新潟、群馬以及栃木四縣，是6月值得造訪的絕景景點之一，四周環繞著2000公尺級的群山，壯闊的景色在你的眼前展開，其氣勢之磅礡讓人震懾。

說到6月的尾瀨，那自然就是盛開的水芭蕉了，尾瀨的水芭蕉會在6月上旬盛開，嬌柔的白色花朵鋪滿了整片尾瀨濕地，雄偉的群山與可愛的水芭蕉形成絕妙對比，在晴天時更是能與湛藍的天空交織出美麗的景色，是你絕對要親眼見過一次的美景。

群馬 尾瀨

地點：群馬県利根郡片品村戸倉

OFFICIAL SITE：https://oze-fnd.or.jp/



9. 秋田 鏡沼（八幡平龍之眼）

鏡沼位於秋田縣與岩手縣交界處的「八幡平」山頂，是觀賞期間極短的稀有景色，冬天因積雪被覆蓋的鏡沼，到了春天，積雪從邊緣和中心部分開始融化，形成宛若甜甜圈的形狀，水面閃耀的翡翠綠光澤與白雪相輝映，交織出了神秘且美麗的景象，由於其樣貌酷似巨龍的眼睛，因此又被稱為「龍之眼」。

鏡沼的最佳觀賞期間為5月下旬至6月上旬，也就是八幡平的積雪開始融化的時刻，但隨著每年的積雪量、天候以及融雪狀況的差異，也有可能遇到無法見到龍之眼的年份，像這樣稀有的自然奇景，肯定值得你親自造訪欣賞。

秋田 鏡沼（八幡平龍之眼）

地點：秋田県仙北市田沢湖玉川

OFFICIAL SITE：https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/40618



10. 福井 平泉寺白山神社

平泉寺白山神社位於福井縣，是以苔蘚而聞名的絕景景點，他建造於1300年前，是一座歷史悠久的古老神社，由於寺內遍布美麗的苔蘚，也被稱為「福井苔蘚宮殿」。

平泉寺白山神社的地面長滿了翠綠美麗的苔蘚，每當6月梅雨季，綿綿細雨讓苔蘚更加漂亮，若是在雨後的早晨來訪，你將可以看到苔蘚在陽光的照射下閃閃發光，在加上周遭超過千年樹齡的杉樹林，營造出莊嚴寂靜，卻又美麗動人的迷人景色，讓你彷彿身處另一世界，絕對能成為特別的體驗。

福井 平泉寺白山神社

地點：福井県勝山市平泉寺町平泉寺56-63

OFFICIAL SITE：https://heisenji.jp/



以上，便是6月的日本景點十選了，儘管這時的日本面臨梅雨季，卻仍然有許多美麗的雨季景色，不知道這之中有沒有你喜歡的景點呢？

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