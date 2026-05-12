伊朗戰爭禍延日本！14款卡樂B產品轉黑白包裝　業界憂引發加價潮

國際局勢動盪，戰火竟延燒至市民的日常零食。日本零食巨頭「卡樂B（Calbee，又譯卡樂比）於5月11日宣布，受中東局勢持續緊張影響，旗下14款熱門零食包裝將從5月下旬起，陸續改為黑白簡約配色，暫停彩色印刷。此消息傳出後，迅速在社交平台引發熱議，不少日本網民想起早前一些公司打算停售布甸事件，憂慮全球供應鏈波動已嚴重影響民生。



卡樂比旗下14款熱門零食包裝將陸續改為黑白簡約配色，暫停彩色印刷。（網絡圖片）

受累中東局勢 油墨原材料短缺

卡樂B官方表示，此次包裝變更並非宣傳噱頭，而是因為原材料供應危機。卡樂B解釋，中東局勢不穩，導致原油加工衍生品「石腦油」（Naphtha）供應短缺，而石腦油正是生產印刷油墨、溶劑及樹脂的核心原材料，直接引發包裝印刷油墨供應極度不穩定。

為保障產品能穩定供應市場，避免因包裝短缺導致停產或斷貨，卡樂B決定採取極簡主義，將印刷色數縮減至黑白兩色，並已向全球零售商及合作方通知相關調整。

淡鹽味 清湯味薯片及蝦條無一倖免

此次受影響的14款產品均為卡樂B品牌旗下最暢銷系列，包括市民熟知的淡鹽味、清湯味薯片，以及人氣蝦條「Kappa Ebisen」。預計5月下旬起，市面超市、便利店將陸續上架這批黑白版包裝。卡樂B強調，產品的品質與口味維持不變，僅包裝外觀簡化，但若供應鏈問題持續，未來不排除有更多產品加入黑白包裝行列。

此次受影響的14款產品均為品牌旗下最暢銷系列，將陸續上架黑白版包裝。（網絡圖片）

網民戲稱「零食也默哀」 業界憂引發加價連鎖反應

事件在社交平台持續引起熱議，有網民戲稱黑白設計「死氣沉沉」，調侃道「這個薯片好像死了一樣」，「是在為戰爭默哀嗎」。亦有網民回復「乾脆改名叫卡悲比好了（取其悲哀之意）」。也有網民認為「黑白版以後會變成錯版，具有收藏價值」。

然而，更多消費者擔心這只是冰山一角。據《日本經濟新聞》報道，早前1項調查顯示，已有40%日本企業受到石腦油（原油）短缺影響，由於塑料容器短缺，一些公司甚至考慮從5月初開始暫停在全國範圍內銷售布甸。

由於塑料容器短缺，一些日本公司考慮從5月初開始暫停在全國範圍內銷售布甸。（AI生成圖片）

業界分析指出，中東局勢動盪持續衝擊全球石化原材料供應，食品包裝行業僅是受災區之一；若原材料短缺問題未見好轉，未來或有更多品牌被迫簡化包裝、壓縮成本，甚至將成本轉嫁至消費者，引發新一輪加價潮。