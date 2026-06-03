日本濱壽司食品遭淋花王洗潔精！警拘43歲男博主　涉妨害業務罪

日本迴轉壽司界再爆出令人作嘔的惡搞事件！有TikTok博主早前上傳短片，疑在日本連鎖壽司店「濱壽司」（Hama-sushi）分店內，惡意將「花王」洗潔精淋在迴轉帶上的壽司上，影片令網民嘩然。不少人作出強烈譴責，事件更令迴轉壽司的食品再度陷入食安恐慌。



「濱壽司」於6月1日方正式向日本警方報案。而6月3日埼玉縣警方傳來消息，指已逮捕該博主。據悉，該43歲博主名為新西悠太，是無業遊民，因威力妨害業務罪被捕，該控罪是指利用權勢、力量或令人恐懼的手段，去干擾、破壞他人正常進行的商業或社會活動。



有網民早前翻出涉事博的舊影片，除了見到他本人的樣貌外，更發現該男博主本是玩食物的慣犯，發佈的影片皆是各種浪費食物的獵奇影像。慘被惡搞的「濱壽司」曾發表嚴厲聲明，表明正全力揪出涉事分店，並已諮詢警方準備正式起訴相關人士，強調絕不姑息。「花王」亦「認領」自家產品，並發聲明提醒公眾誤食洗潔精時切勿自行催吐，應立即赴院求診。



有TikTok博主近日上傳短片，惡意將「花王」洗潔精淋在迴轉帶上的壽司上。（X影片截圖）

將花王洗潔精淋在迴轉帶上的壽司上的博主，迅速被網民起底。（X@藍染ガレソの悲報）

博主自拍花王洗潔精淋迴轉壽司

事發於5月27日，該名擁有逾萬名博主在TikTok的網名為「mameda134」，擁有逾萬名粉絲發布短片，但未知他是否日本人。涉事的影片顯示，拍攝者手持「花王」品牌的洗潔精，直接淋在輸送帶上的壽司上，隨後拍攝者雖取下被污染壽司，但究竟是企圖抹乾淨放回輸送帶，還是將其食用或者丟棄，影片沒有拍攝到，故不得而知。這段僅僅十數秒的惡作劇短片在網絡瘋傳，引來全網炮轟，輿論持續升溫。

傳送帶上的壽司被淋上花王洗潔精。（X影片截圖）

翻查迴轉壽司食安歷史 2023年壽司郎口水事件曾獲法院和解

近年日本屢次發生迴轉壽司食品遭惡搞事件，其中2023年，1名日本男生在「壽司郎」（Sushiro）內舔舐醬油瓶與杯口，並塗抹口水在壽司上，影片引發全網轟動，導致大批食客對迴轉壽司望而生畏。壽司郎官方聲稱門店客流量暴跌，遭受了嚴重經濟損失，堅決起訴涉事男生，該案最終於2023年7月31日，經大阪地方法院調解後才達成和解。

日本1名男生在「壽司郎」內舔舐醬油瓶。（YouTube影片截圖）

舔舐杯口並放回原位。（YouTube影片截圖）

舔舐手指以將口水塗抹至壽司上。（YouTube影片截圖）

塗抹口水在壽司上。（YouTube影片截圖）

食安危機逼停「迴轉」機制 開放式輸送帶走入歷史改高速送餐

鑑於此類惡劣行為屢禁不止，整個日本的迴轉壽司行業被迫進行大規模改革。原本作為招牌、最吸引顧客的開放式迴轉輸送帶，已被各大品牌陸續取消，改為高速取餐通道直接送餐，以減少顧客直接接觸食物的機會。

全網炮轟缺德行為威脅健康 網民起底涉事者屬「惡搞慣犯」

將納豆淋在頭上再倒入碗中食用。（TikTok@mameda134）

今次再次發生迴轉壽司食品被惡搞事件，大批網民斥責該博主的行為缺德且危險，不僅浪費食物，淋洗潔精的行為，更有機會嚴重威脅食客健康。有網民直言，此類事件接連發生，與對以往涉案者的懲罰力度不足有關，認為當局必須嚴懲以儆效尤。

有網民則翻出涉事博主過往的影片，發現他根本是惡搞食物的慣犯，曾多次發佈極端影片，包括將納豆淋在頭上再倒入碗中食用、將烹飪好的食物甩在牆上，購買紅豆麵包後惡意破壞並隨地丟棄等，行為越發離譜。有網民更質疑其精神狀態，呼籲相關部門介入。

將烹飪好的食物甩在牆上。（（TikTok@mameda134）

將烹飪好的食物甩在牆上。（（TikTok@mameda134）

購買紅豆麵包後惡意破壞。（TikTok@mameda134）

購買紅豆麵包後惡意破壞並隨地丟棄。（TikTok@mameda134）

濱壽司諮詢警方準備起訴起訴 花王急發應急指引：誤吞切勿催吐

面對食安風波，「濱壽司」迅速回應，稱絕不會容忍此等惡劣行為。發言人表示，目前正全力確認涉事分店，並會諮詢警方，將會以堅定態度追究到底。而洗潔精品牌「花王」則表示，畫面中的包裝看起來確實是旗下產品，同時提醒公眾，若不慎吞食切勿自行催吐，應立即漱口及飲水，並盡快送院檢查。

專家：此類行為增加餐飲業成本 最終影響顧客

日本餐廳業務分析師三輪大輔分析指出，該事件再度引發公眾對迴轉壽司配送系統安全性的質疑。即使行業已加強防範，仍有個別人士蓄意破壞。業界後續或許需要升級閉路電視，調整輸送帶佈局、甚至加強員工巡查與食物核查（food audit）程序。這對本就面臨著勞動力短缺與成本高昂的日本餐飲業來說，無疑是雪上加霜，而這些衍生成本，最終恐怕只會轉嫁予消費者。