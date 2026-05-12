日本新幹線液體洩漏傳異味！暫時停運影響350人　不設安檢再惹議

日本鐵路「JR東日本」於早前發布公告，指「山彥216號」（Yamabiko）列車因有乘客攜帶的容器發生液體洩漏，當場傳出異味。為確行車保安全，宇都宮至東京路段曾一度暫停營運，約350名乘客受影響。事件再次引發當地社會討論新幹線是否應引入嚴格安檢制度。



為確保安全，JR東日本緊急宣布宇都宮至東京段區間暫停營運。（JR-EAST官網）

列車驚傳異味停運作 350人被迫轉乘

據JR東日本公告，涉事列車於當地時間5月8日下午4時01分由仙台站出發，預定於晚間6時16分抵達東京站。至下午5時許，列車抵達宇都宮站後，工作人員進行例行檢查期間，發現1名乘客攜帶的容器發生液體洩漏，車廂內隨即出現異味。

為確保安全，JR東日本緊急宣布宇都宮至東京段區間暫停營運，並安排車上約350名乘客轉乘後續列車。事件中，2名乘客因吸入異味表示身體不適，經現場工作人員初步檢查後無大礙，已搭乘後續列車繼續行程。

警方目前正對洩漏液體的具體成分與來源展開調查，暫未發現其他安全隱患。受事件影響，上越新幹線及北陸新幹線維持正常運營，未出現大規模班次延誤。

日本新幹線與普通高速鐵路的區別

此次事件再次將日本新幹線的行李安全機制推上輿論焦點。新幹線列車又被稱為「子彈火車」，與高鐵不同，新幹線採獨立全新闊軌系統，軌距是標準軌（1435mm），而日本普通鐵路多為窄軌（1067mm），和舊鐵路完全分開，不與慢車爭路、不受舊線延誤影響，因此極度準點。而中日歐常規高鐵主打路網互通兼容，既能走高鐵專線，也可駛入舊普通鐵路，覆蓋更廣；缺點是容易被舊鐵路故障、延誤連帶影響。

新幹線列車又被稱為「子彈火車」，與高鐵不同，新幹線採獨立全新闊軌系統。（JR-EAST官網）

安檢漏洞再現 與本港高鐵成強烈對比

香港、內地的高鐵都會執行嚴格的行李掃描，但日本整體的治安相對穩定，惡性暴力犯罪率極低，再加上新幹線每天巨大的客流量，為追求效率，標榜「無需全面安檢、快速通行」，僅對大型行李實施預限制，未對所有乘客行李進行掃描檢查。事實上，近年日本新幹線已多次發生類似事故：過往曾有乘客攜帶腐蝕性液體洩漏，導致其他乘客灼傷；亦有不明異味導致列車緊急停運，造成大規模延誤。

在香港乘搭高鐵，登車前必需接受安檢。（資料圖片）

日網民超6成認為行李檢查非常有必要

日本有網站曾就有關於新幹線行李檢查必要性進行網上調查，結果顯示超過6成（60.4%）受訪者認為「行李檢查非常必要」，另有18.8%認為「某種程度上必要」，合計近8成受訪者支持加強行李安全措施；僅約2成受訪者認為「沒有必要」或「完全沒有必要」。不少日本網民留言指出，新幹線的「高信任度」雖是特色，但近年事故頻發，加強基礎安檢不僅不會大幅影響通行效率，反而能提升乘客安全感。

JR東日本籲乘客避免攜帶不明液體或危險物品

事故發生後，JR東日本表示將進一步加強列車運營中的安全巡查，並呼籲乘客遵守行李攜帶規定，避免攜帶不明液體或危險物品。對於計劃前往日本的旅客，應了解當地公共交通的行李規定，避免攜帶不明液體或危險物品，並在乘車時保持警覺，如遇異樣應即時通知乘務員，確保行程安全。