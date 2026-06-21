浙江女教師勸架　遭女學生用金屬鑷戳傷眼球　因未滿14歲免刑責

浙江省瑞安市發生1宗引發社會廣泛關注的校園傷人血案！1名女教師在上課時間勸阻學生衝突時，竟遭女學生用金屬鑷子戳傷右眼，經法醫鑑定為2級輕傷，女教師先後接受2次眼部手術，但仍面臨創傷性白內障、繼發性青光眼等多重併發症，同時確診創傷後遺症。不過，因涉事女學生屬於未滿14歲的未成年人，警方作出不予行政處罰決定，當地人力資源和社會保障局已認定女教師為工傷。



女教師在課間時間勸阻學生衝突時，竟遭女學生用金屬鑷子戳傷右眼。（網上圖片）

女教師課間勸架遭女學生戳眼

據《大風新聞》報道，事發於2026年1月7日，浙江省瑞安市安陽實驗小學，1名執教17年、42歲的宋姓女教師，上課期間多次勸阻2名6年級學生衝突後，被其中1名女學生用金屬鑷子戳傷右眼。女教師隨即送往醫院救治，經法醫鑑定為2級輕傷。宋女士先後接受兩次眼部手術後，仍面臨創傷性白內障和繼發性青光眼等多重併發症，同時確診創傷後遺症，後續仍需進行第三次手術。

浙江省瑞安市安陽實驗小學，發生一宗引發社會廣泛關注的校園傷人血案。（網上圖片）

女學生疑想動手反抗 女教師按桌上制服

據悉，女教師在2名學生第1次起衝突時就上前勸阻，本以為矛盾就此平息，但2人在走廊再次發生衝突，她出去安撫男學生後並未責備女學生，隨即便返回教室。女學生就座後，女教師上前好心勸阻「打架解決不了問題」，但女學生並未理會，甚至動手打女教師，女教師見其意圖撲上前，立即將其按在桌上，直到不再反抗才鬆手。

女教師在2名學生第1次起衝突時就上前勸阻，本以為矛盾就此平息，但2人在走廊再次發生衝突。（AI生成圖片）

女學生手持金屬鑷子蓄意戳傷女教師右眼

女教師轉身走向講台，再次轉過頭看到一名男教師已經上前抱住情緒失控的女學生，男教師等女學生冷靜後，才鬆手離開，當時女學生站在女教師右側，雙手背在身後，2人都未說話，本以為此事就此了結，不料女學生突然抬起手朝女教師右眼揮來，女教師根本不知道她手裏拿着什麼，只感覺右眼瞬間什麼都看不到，而且還在往外流東西，用手擦拭後才發現流的是血。事發後，女教師在同事陪同下立即趕往醫院，起初她以為是被女學生用拳頭打的，但醫生檢查後發現，是被異物穿入眼球導致眼球破裂，當即進行手術。

家長對孩子傷到女教師這一事表示誠懇歉意，事後主動承擔責任，稱希望女教師眼睛盡快康復。（AI生成圖片）

傷人事件發生後，女學生家長支付了近2萬人民幣（約2.3萬港元）手術費，後續警方出面調解，但雙方最終未能達成共識。記者聯繫到女學生家長，對方對此事並未作過多回應，但對孩子傷到女教師這一事表示誠懇歉意，事後主動承擔責任，稱希望女教師眼睛盡快康復。

因涉事女學生屬於未滿14歲的未成年人，警方作出不予行政處罰決定。（AI生成圖片）

涉事學生未達14歲不予處罰 女教師判定工傷

根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第12條及《中華人民共和國行政處罰法》第30條規定，因涉事女學生屬於未滿14歲的未成年人，警方作出不予行政處罰決定。

但警方延遲3個月送達《鑒定意見書》，且未告知有重新鑒定權利，女教師無法接受此結果，已申請行政複議。5月19日晚8時，瑞安市公安局安陽派出所主動聯繫女教師，對此前延遲3個月送達《鑒定意見書》一事給出補救措施，浙江省瑞安市人力資源和社會保障局已認定女教師為工傷；安陽派出表示，此案正在辦理中。

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校園欺凌事件一宗都嫌多！內蒙古赤峰市爆出校園欺凌事件，網上流傳影片顯示，當地一所體育運動學校宿舍裏，有4名赤膊男生將1名身穿灰色上衣男生圍堵在角落，他們一邊抽煙、一邊對灰衣男生受害者瘋狂掌摑、腳踢。灰衣男生遭圍毆期間想逃跑，但未能成功。事件曝光後惹來網民震怒，警方調查後證實共有3名男生被打，而4名施暴學生已被行政拘留，校方則宣布開除4人學籍。



內蒙古赤峰市爆出校園欺凌事件，網上流傳影片顯示，當地一所體育運動學校宿舍裏。（網上影片截圖）

4名赤膊男生將1名身穿灰色上衣的男生圍堵在床邊及衣櫃角落。（網上影片截圖）

體校內4名男生毆打1名男生

據《大風新聞》報道，1段4名男生毆打1名男生的影片在社交平台瘋傳，從影片中可以看到，4名赤膊男生將1名身穿灰色上衣的男生圍堵在床邊及衣櫃角落，施暴者態度極其囂張，一邊抽煙、一邊對受害男生進行掌摑、拉扯及腳踢，捱打的灰衣男生想要逃跑，但未能成功。

據悉，事件發生於今年3月15日，涉事雙方均是內蒙古赤峰市一所體育中學的學生，網上流傳相關影片總時長超20分鐘，單段影片最長超過12分鐘。

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