人妻辦證被拒警署發難　意外揭老公為偷渡客　「助」破億元偷渡案

大陸江西省泰和縣一名女子在辦理出入境證件時，因對審核結果不滿，與警方發生爭執，警方核查後，竟赫然發現她丈夫姓名、住址與一樁偷渡案的嫌犯一樣，隨即調查出一個偷渡集團。



女子辦證起爭執牽出偷渡案

《澎湃新聞》報導，警方指出，這起事件發生在江西省泰和縣警局出入境管理大隊辦證大廳，當時一名女子對其出境材料未獲通過，提出質疑，情緒激動地表示：

憑什麼不給我辦證！我老公去國外打工就是這樣辦的！

示意圖（Unsplash@niu niu）

值班民警隨即進一步了解情況，女子隨即報出其丈夫姓名及住址，警方敏銳察覺，該姓名與一起偷渡案件線索中的嫌犯一致，隨即展開核查。經比對發現，這名女子的丈夫，曾先後從上海市、天津市試圖出境，企圖經第三國轉往境海外打工，因涉嫌非法務工被依法攔阻。此後，他又通過一名被稱為「王哥」的中間人，試圖尋找其他非法出境途徑。

案件線索曝光後，多地警方迅速展開行動，經過近6個月縝密調查，警方逐步查出該犯罪集團的組織架構與運作模式，鎖定多名關鍵嫌犯。最終，一個橫跨江西省、遼寧省、福建省等24個省（區、市）、涉及人員達55人、涉案金額超過1億元人民幣的特大偷渡犯罪集團，被成功摧毀。

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