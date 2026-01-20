他稱「腦內被植入晶片」寄信舉報　內容竟牽出18年前奪命車禍真兇

大陸浙江省檢察機關近日揭露一宗歷時18年才釐清真相的交通肇事頂替案件。案件源於一封內容離奇的舉報信，舉報人聲稱被人在腦內植入晶片，讓檢察官感到疑惑。經調查發現，舉報人已被診斷為偏執型精神分裂症，但信中仍意外透露一樁早年交通肇事頂替案，最終促成原判決撤銷與相關人員改判。



《都市快報》報導，麗水市蓮都區檢察院的檢察官披露了一樁案子，2022年11月，檢察院控申部門收到由浙江省檢察院轉寄來的一封舉報信。舉報信很長、內容很多，但卻邏輯混亂：

我被人在大腦中植入芯片……

示意圖（Unsplash@Sumaid pal Singh Bakshi）

舉報人譚某在信中提出多項荒誕且互不相關的指控，包括遭監控、被植入晶片等內容。檢察官反覆審閱後，注意到信中提及「撞人頂包（頂替，下同）」字眼，進而展開調查。後續查訪發現，譚某所留地址不實，且醫院病歷顯示其因長期吸食冰毒，已被診斷為偏執型精神分裂症，無法正常溝通。

檢察官隨後調閱譚某無意間透露的2007年葉某交通肇事案判決書。內容顯示，葉某因駕車撞死行人後逃逸，被判有期徒刑三年、緩刑四年。然而，檢察官發現葉某為外地無業人士，卻聘請知名律師，且案件證據僅有其本人供述及少數證人證言，缺乏客觀佐證，情況異常。

進一步比對通聯紀錄後，檢察官發現證人應某霞於案發當天通話次數異常頻繁，且葉某案發時的通話位置距事故地點甚遠。此外，葉某在案發後一次性支付高額賠償金，其資金來源引發質疑。調閱銀行流水後，發現應某珍曾多次向葉某帳戶存入現金。

在掌握相關證據後，檢察官於2023年6月通知葉某到案說明，葉某隨即坦承在他人教唆下頂替應某珍承擔刑責並收受報酬。警方隨後對實際肇事人及相關人員立案偵查。2024年2月，應某珍因交通肇事罪及妨害作證罪遭判刑；2025年4月，原葉某交通肇事判決被撤銷，葉某另以包庇罪判刑並退繳不法所得。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】