美國7旬翁冒死衝入火場救人失敗仍被視為英雄　真相震驚當地居民

新澤西州尤寧郡（Union）警方12月10日宣布，70歲男子阿爾（William Ahle）與今年7月發生的一起縱火案有關，導致女鄰居克蘭威爾（Virginia Cranwell）喪生，被控一級謀殺、一級入室竊盜和二級縱火等罪。

當地的救火英雄 竟然才是縱火殺人的兇手：

消防局7月25日凌晨接到海爾報案，獲知范伍德區（Fanwood）一戶民宅發生火災，救援人員前往後在屋內發現82歲女屋主克蘭威爾已經死亡。海爾表示，當時他在街上遛狗發現鄰居家著火試圖衝進去救人，但是火勢太強無法進入，所以他趕緊幫忙報案。

阿爾在救人過程中也被燒傷，後來送醫接受治療，英勇救人的行為讓他被當地民眾認為是英雄，沒想到警方調查後發現事件是人為縱火，女子死因是謀殺，將阿爾逮捕。

許多居民聽聞消息都非常震驚，一名鄰居表示：

他人很友善，時常熱情幫助人，而且他為了救人還衝進火場中受傷，這完全說不通，我真是不敢相信。

