深圳OL食完外賣訛稱未收到　騎手慘被罰款　曝同事都是慣犯｜有片

近日，深圳某科技公司員工白嫖外賣一事引發廣泛關注。女子在騎手當面送達餐品並食用完畢後，以「未送達」為由發起平台投訴，導致騎手被罰款並扣除信用分。後有消息指出，涉事女子被公司停職，更有網民爆出該公司為職業白嫖團伙，半個月內惡意投訴了27單。騎手上門質問的影片在海外社媒平台達千萬播放量。



騎手上門質問反遭女子報警

據網民發布的影片，事件發生於5月23日，女子點外賣後接到騎手電話，騎手稱有客單要超時，詢問能否把她的外賣放在樓下櫃子，女子表示不行。隨後騎手送完要超時的客單後，親自上門將外賣送到女子手裏。

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女子用餐完畢後，以「未送達」為由投訴騎手，導致騎手被罰款並扣除信用分，女子獲得全額退款。5月24日，騎手攜帶完整配送記錄及簽收憑證上門對質，騎手質問女子「我超時了沒有」，女子稱「不知道」，並反斥騎手「你態度不好」「不要跟我吵」，更一度報警。期間，有另一名男同事制止騎手稱「你在公司鬧什麼鬧，不要在公司鬧。」

影片瘋傳女子遭「起底」 被曝所在公司是「逃單」慣犯

影片迅速在網絡瘋傳，海外社媒平台播放量達千萬，女子的信息也被公開。網民「起底」發現，涉事女子所在的「深圳市攜手網絡科技有限公司」並非首次犯案，該公司曾被曝光存在「集體逃單」行為，員工以「送錯地址」、「未收到餐 」等理由申請退款，半個月內對多名外賣員惡意投訴達27單。

據悉，平台封禁了涉事公司註冊地址下的十幾個相關帳號，並對該公司員工的私人帳號進行排查。

據網上消息，警方介入調查後，確認女子的行為屬於惡意投訴，責令其賠償騎手損失，外賣平台也撤銷了對騎手的處罰。目前涉事女子已被公司停職，並啟動解約程序。

事件引起網民憤怒，涉事女子和公司都遭炮轟，「原來都是一丘之貉，這是什麼犯罪集團啊」「這種女生品德這麼差公司還任用」「還敢做這種缺德事，活該被追上門罵」。