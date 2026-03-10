電單車被風吹倒　食物倒滿一地大叔外賣員不知所措　後續超暖心

近日，上海一名外賣員送餐後返回電動車旁時，發現車倒了餐品散落在地。



在附近上班的張女士拍下這一幕發到網上，表示車是被風颳倒的，她可以作證，希望平台不要處罰這名外賣員。視頻引發廣泛關注，很多網民紛紛留言，希望不要處罰外賣員。

女子意外拍到外賣電動車被風颳倒 請求外賣平台不要處罰：

張女士告訴記者，她是上海一服裝店的店員，3月2日那天風很大，她在店內想記錄室外天氣時，碰巧拍到一輛外賣電動車被風颳倒，當時外賣員不在車旁。

後來外賣員送餐回來了，是位上了點年紀的大叔。張女士看到大叔手足無措愣在原地的樣子，感覺有點難受，而且市中心的外賣也不便宜，擔心外賣員被罰單。

替他感到生活的不容易，發到網絡上是希望平台不要處罰他。

張女士解釋道，自己拍的視頻可以作為證據，為外賣員發聲。

視頻發布後，評論區出現大量網民留言，還有網民@外賣平台的官方賬號。張女士感到有些意外：

沒想到呼聲這麼高，瀏覽量達到近四百萬。

對於網民關心的情況，淘寶閃購官號在評論區稱，經核實當天該外賣員沒有罰單，也不會因惡劣天氣導致的配送問題施加處罰。

出餐商家也現身評論區，表示不會讓外賣員獨自承擔。

此外，張女士所屬服裝店也在評論區感謝大家對事件的關注與點讚，並表示「善意不分大小，溫暖就在日常」。

店舖負責人劉先生告訴記者，決定給予張女士帶薪休假一天作為獎勵。這是對張女士善舉的認可，也是對員工傳遞善意的一種鼓勵。

