壽司郎蟹柳壽司驚現毛髮　食客：想嘔　網民猜：師傅去廁所冇洗手

「睇相都即刻唔開胃！」有食客於網上發文表示，在壽司郎荃灣廣場分店用餐時，發現蟹柳壽司黏附了1條不明毛髮，大呼「好想嘔」，「我等咗100張飛，排咗個幾鐘，畀啲咁嘅嘢食我」。該食客其後向職員反映，職員回應「哦，有條頭髮，我幫你換過碟」，對於職員認為該條是頭髮，她大感無言。



《香港01》記者已向壽司郎查詢，至截稿前未有回覆。



有食客於網上發文表示，在壽司郎荃灣廣場分店用餐時，發現蟹柳壽司黏附了1條毛髮，大呼「好想嘔」。（Threads@9.manman）

該食客於Threads發文發相，顯示於壽司郎用膳時，蟹柳壽司其中1件黏附了1條不明毛髮，十分惡心。

壽司郎蟹柳壽司驚現毛髮 食客：好想嘔

樓主指出，她於荃灣廣場分店用餐，「仲要我係啱啱開始食，即刻冇晒食慾」，批評「咩毛都唔應該出現喺壽司上面」、「出餐之前都唔睇清楚，嚇死人」，提醒網民將食物放入口前要看清楚，「放咗入口真係嘔返3日嘅飯出嚟」。

該食客其後向職員反映，職員回應「哦，有條頭髮，我幫你換過碟」，對於職員認為該條是頭髮，她大感無言。（Threads@9.manman）

網民估：壽司師傅去完廁所冇洗手

不過網民認為不是頭髮，「好核突，好明顯唔係頭髮」、「仲要啲醬喺條毛上面，即係唧啲醬上去嘅時候都睇唔到」、「我喺旺角分店都遇過，條毛喺個杯入面」。網民猜測，「好大機會係壽司師傅去完廁所冇洗手，又或者係冇戴手套，你應該慶幸你冇擺落口，之後吐返出嚟」、「廚師唔洗手同直接加料冇分別，好變態」、

有網民表示，「我諗妳有排對住啲壽司產生陰影」、「自從有咗Threads之後，有冇人同我一樣，食咩都要左反右反咁睇，食飯又要摷下個飯，食菜又要搞下啲菜先食」。

（Threads@9.manman）