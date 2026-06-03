韓男瞞妻炒股大賺逾51萬卻不知怎坦白　網批：夫妻最大資產是信任

韓國1名男子瞞著妻子悄悄進行股票投資，趁著股市上漲行情，意外獲利超過1億韓元，約合港幣51萬元，卻因不知如何向妻子坦白而苦惱，相關貼文在韓國職場人士匿名社群引發大批網友熱議。



該男子表示，妻子個性保守，從未接觸股票投資，也對投資行為抱持排斥態度，一直以為他只做定存與儲蓄。他說明，自己並非為了存私房錢，而是希望透過投資增加家庭財富，所有資金皆來自個人存款，未使用任何貸款或槓桿。他最大的困擾是妻子非常重視誠信，擔心即使獲利，仍可能因隱瞞事實傷害夫妻感情。

韓國一名人夫背著妻子買股票大賺，但卻怕向妻子坦承後會釀成婚姻危機。（示意圖/Unsplash@jakub_zerdzicki）

對此，網友意見分歧。部分人建議他儘快坦白，說明初衷與投資準備，以換取妻子理解；另一派則認為，問題核心在於信任關係而非投資結果：

「今天是獲利所以還好，若是虧損後果不堪設想」

「夫妻之間最大的資產是信任」



也有人指出，未經配偶同意進行投資，本身就可能對婚姻關係造成傷害。

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