韓男瞞妻炒股大賺逾51萬卻不知怎坦白 網批：夫妻最大資產是信任
撰文：引新聞
出版：更新：
韓國1名男子瞞著妻子悄悄進行股票投資，趁著股市上漲行情，意外獲利超過1億韓元，約合港幣51萬元，卻因不知如何向妻子坦白而苦惱，相關貼文在韓國職場人士匿名社群引發大批網友熱議。
該男子表示，妻子個性保守，從未接觸股票投資，也對投資行為抱持排斥態度，一直以為他只做定存與儲蓄。他說明，自己並非為了存私房錢，而是希望透過投資增加家庭財富，所有資金皆來自個人存款，未使用任何貸款或槓桿。他最大的困擾是妻子非常重視誠信，擔心即使獲利，仍可能因隱瞞事實傷害夫妻感情。
對此，網友意見分歧。部分人建議他儘快坦白，說明初衷與投資準備，以換取妻子理解；另一派則認為，問題核心在於信任關係而非投資結果：
「今天是獲利所以還好，若是虧損後果不堪設想」
「夫妻之間最大的資產是信任」
也有人指出，未經配偶同意進行投資，本身就可能對婚姻關係造成傷害。
相關文章：財務自由｜有買股票、保險便以為識理財？6個謬誤或令你經濟受困
+14
韓國股市超越印度成全球第六大股市 晶片股推動 排名緊跟台股7旬夫婦存夠2百萬退休金仍大喊後悔 嘆這舉動錯失晚年第二人生澳洲男子銀行積蓄一夜歸零 全因「提防騙子」心態沒回覆1封信市值逾58億台幣！台中議長張清照靠3隻股票成政壇股王逾3億港元身家的日本躺平族！孤兒院出身非富二代 暴富過程曝光
【本文獲「引新聞」授權轉載】