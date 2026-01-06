澳洲男子銀行積蓄一夜歸零　全因「提防騙子」心態沒回覆1封信

澳洲一名男子日前拍片分享，某天一夜醒來發現自己銀行帳戶清空歸零，辛苦存下的積蓄不翼而飛。



後續致電給銀行詢問原因，竟是他漏回1封電子郵件，導致帳戶被凍結。

銀行存款一夕歸零 羅斯嚇到想吐

《每日郵報》報道，澳洲男子羅斯（Ross）某天早上醒來登入自己的傳統銀行（Heritage Bank，又譯遺產銀行）帳戶時，發現餘額顯示零，在毫無預警的情況下被清空了。他直言，當下自己完全無法接受，甚至嚇到噁心想吐，就像是生病一樣，趕緊撥打銀行的緊急電話，向客服人員詳細說明事發經過。

回答1問題錢立刻回來 起因竟是「漏回1封信」

客服人員告訴羅斯錢沒有不見，只是帳戶遭到凍結，不過羅斯追問原因，為何帳戶是歸零，裏面完全沒有錢？對方這才告訴他，只要回答幾個簡單問題就能解凍：

你是否居住在澳洲，或在海外有任何居留身分？

確認完相關資料後，羅斯的銀行帳戶立刻恢復正常。

羅斯提到，在帳戶被凍結之前，確實有收到一封銀行寄來的郵件，要求他更新居住狀態，並附上2個PDF檔案，但他以為是詐騙郵件，不敢回覆：

用詞非常奇怪，讓我百分之百覺得是詐騙。

沒想到會因此造成帳戶被凍結。

延伸閲讀：

嬰幼兒海苔重金屬超標！醫揭「恐怖下場」急籲：出現症狀快就醫

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】