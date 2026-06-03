70歲退休教師因投資失敗近百萬積蓄蒸發　淪落便利店打夜班工

日本一名70歲退休教師原本每月領取20萬日圓（約1萬港元）加上積蓄，看似可以過上安穩的退休生活，不料卻在3年前，因為一起失誤導致他積蓄一夕之間被掏空，現在每晚深夜還要到超商打工，也不敢讓家人知道，生活過得相當辛苦。



據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年70歲的田中一郎（化名）曾任高中教師，60歲退休後原本每月可領取包含基礎年金在內，約20萬日圓退休金，這筆收入加上積蓄應足以維持安穩的退休生活。

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但受訪時他苦笑表示：

生活哪有餘裕？我過得很辛苦。

因為3年前他被投資詐騙損失1500萬日圓（約75萬港元），且為維持「可靠父親」形象，田中儘管已70歲高齡仍在深夜10點到隔天早上7點值班。

深夜打工維持生計

田中透露，當時他在社群媒體上看到一個投資案，起初也覺得可疑，但參加說明會後完全被說服。他原想為子孫留下更多財產，沒想到該投資案實際上運作相當混亂，在他大額投資後很快就不了了之，結果不僅拿不到利息，連他投入的本金也無法取回。1500萬日圓全數泡湯，他至今仍無法確定那是詐騙還是單純破產。

最讓田中痛苦的是無法向家人坦白。他一直對妻子謊稱「投資很順利」，女兒女婿買房時，明明已無力援助卻仍從存款中拿錢資助。他表示，身為教師卻被投資話術騙倒太丟臉，不想破壞「可靠父親」的形象。

如今存摺只剩幾萬日圓，這種窘境讓他實在說不出口。為了彌補虧損，他開始在便利商店打夜班工，時薪從最初的1480日圓（約74港元）調漲到現在的1680日圓（約84港元）。他對妻子謊稱是為了健康而工作，雖然和年輕人共事確實有刺激感，但偶爾也會感到空虛。

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