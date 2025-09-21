逾3億港元身家的日本躺平族！孤兒院出身非富二代　暴富過程曝光

在日本的網絡上，有個叫「マサニー」的人，常常引發爭議。



他自稱是「資產三十多億日元的尼特族（Not in Education, Employment or Training, NEET）」，最新曬出的資產圖裏，金融資產37億日元（約2億港元），總資產接近60億日元（約3.1億港元）。放在經濟下行、物價飛漲的當下，這個數字真是刺激到人——有人在便利店挑半價便當，他卻抱怨：

利息太恐怖，怎麼都花不完……

マサニー的X主頁（X@alljon12）

點圖放大了解更多：

+ 6

他並不是生來富裕，幼年時因為家庭原因，被送進了兒童養護施設——日本的兒童養護設施，相當於孤兒院。在那裏，幾十個孩子一起生活，吃的是集體食堂的飯，回到的是宿舍式的房間。別人回家有父母準備的晚飯，他回去面對的卻是值班的保育員和一群同樣缺少依靠的孩子。雖然在當時，他並不覺得「特別貧窮」，因為沒見過別的生活方式，但心裏總有一個模糊的念頭：長大後一定要過上「不為錢發愁」的日子。

上大學時，他靠助學金讀書，還要拼命打工。白天送快遞，晚上在便利店通宵，一年能掙兩百多萬日元，用來償還貸款。22歲就把學費還清，但那幾年，他幾乎沒有花過一分錢在自己身上——不在外面吃飯，也沒有社交，愛好就是自己一點點的存錢。

畢業後，他成了一名普通的上班族，月薪二十幾萬。年輕時也曾急於翻身，炒過股、做過外匯，甚至買過土耳其里拉債券，全都虧光。那時他認了個理：自己沒什麼炒股天賦，不如老老實實走指數投資的路。於是從23歲起，他堅持買基金，買下整個市場，哪怕遇到暴跌也不拋。靠着節約、定投和時間，三十出頭時，他的資產已經有了5000萬日元（約264萬港元）。

不過真正讓他財富暴漲的，是他三十多歲離婚後的那段日子。當時他心情低落時，把大筆錢投進了朋友的創業公司，沒想到一舉成功，這一筆就賺了幾十億。交完稅，餘下的錢繼續投進全球指數基金，財富雪球越滾越大。等到2023年，他登上電視，被介紹為「資產36億日元的自稱尼特」；兩年過去，這個數字已經接近60億。

他的生活一方面奢華：一頓壽司花40萬日元、去南極旅行擲掉一千萬，幾乎每個月都在國內外奔波。另一方面又異常簡樸：衣服多是Uniqlo T恤，覺得大牌外套「完全不值」，也沒興趣去買名錶。他說錢最該花的地方是旅行，因為「那是會不斷派息的記憶」。

相關文章：10點辨別出「假有錢人」：常把大人物名字掛嘴邊 聚會時藉故早走

+ 33

如今的他在社交媒體上扮演「金尼特」的角色：一邊曬賬單，一邊說「每月花五百萬到一千萬，也還是花不掉」。評論裏，有人笑說「乾脆花十億辦婚禮」，有人嘆「我的存款只有他的千分之一」。可他自己也承認，FIRE並不完美。白天朋友都在上班，他想約人卻約不到；沒有工作任務，少了成就感；甚至申請信用卡也會被拒，因為沒有固定收入。哪怕身家幾十億，社會依舊把他當「無業者」。

作為父親他有兩個孩子，要承擔撫養責任。作為曾經的「孤兒院孩子」，他也會匿名捐款給養護設施，像是在回饋當年的自己。財富解決了生存，卻沒有解決所有的人生難題。

羨慕他嗎？多數人都會。我們熟悉的日常是房貸、學費和物價上漲，而他煩惱的是「錢花不掉」。羨慕之外，也該想一想，他的財富並不是天上掉下來的，而是靠着早年的節約、長年的定投、加上偶然的運氣累積出來的。マサニー的故事，其實給了普通人一個提醒：富裕的起點，並不一定是背景，而是習慣和耐心。養護設施出身、靠打工還清獎學金的孩子，也能靠長期投資滾出幾十億的資產。他證明了「利息的力量」，也證明了運氣的重要。

我們未必都能成為「金尼特族」，但學會理財、學會和時間做朋友，卻是每個人都能做到的。財富不一定能定義幸福，卻能讓生活少些被動，多些選擇。這或許才是他的故事，最值得被記住的地方。

相關文章：理財｜你與有錢人的差距在哪？即學9大金錢觀念 別只靠打工賺錢

+ 33

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】