婚禮親友全是演員！內地｢職業新娘｣多次結婚　狂騙177萬獲刑13年

內地一名男子冉某為與41歲女子趙某結婚，投入訂婚金、聘禮及婚禮開支等30多萬元人民幣，卻不料落入精心設計的騙局。41歲女子趙某實際上為一名「職業新娘」，婚禮上的親友則全是假冒身份的「演員」。



《紅星新聞》19日報道，據河南省濮陽市中級人民法院近日公布二審判決書顯示，六名涉案人員因詐騙罪被判處1年1個月至13年11個月不等有期徒刑。

大陸一名男子冉某為與41歲女子趙某結婚，投入訂婚金、聘禮及婚禮開支等30多萬元人民幣，卻不料落入精心設計的騙局（示意圖/Unsplash@Arisa Chattasa）

「職業新娘」趙某多次與他人「結婚」，涉案金額高達177萬餘元人民幣：

+ 3

據了解，六名涉案人員中，41歲「職業新娘」趙某與同夥張某是獄友關係，兩人均有多次詐騙前科。趙某曾因詐騙罪5次獲刑，張某也曾3次因詐騙罪獲刑。兩人出獄後合謀，以締結婚姻為幌子實施詐騙，還夥同陳某、崔某等人組成「婚騙團伙」。

「職業新娘」趙某多次與他人「結婚」，致使5人分別被騙30多萬元人民幣至50多萬元人民幣不等，其中趙某參與詐騙金額達177萬餘元人民幣。

最終，法院判決：趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑13年11個月，並處罰金20萬元人民幣及退賠被害人經濟損失共計107萬餘元人民幣；其餘涉案人員判刑1年1個月至10年9個月不等，並處罰金5千元至10萬元人民幣不等。

【延伸閱讀】認識1天就結婚聘金20萬 9天後老婆返鄉沒再回家 報警揭可怕真相（點擊放大瀏覽）：

+ 22

延伸閲讀：

不會老？陸53歲男子「童顏童聲」 罹患罕見疾病半世紀才確診

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】