遼寧男為給朋友「撐場」竟假扮「領導」入警局發號施令　下場慘了

大陸遼寧省遼陽市工農街派出所日前上演一齣令人啼笑皆非的鬧劇。



一名張姓男子為了給朋友「撐場面」，竟自稱「省廳交管局領導」，大搖大擺闖入派出所對正在調解糾紛的民警「發號施令」，要求「必須公正處理」，最終被火眼金睛的民警當場識破並依法行政拘留。

一名張姓男子為了給朋友「撐場面」，竟自稱「省廳交管局領導」，大搖大擺闖入派出所對正在調解糾紛的民警「發號施令」，要求「必須公正處理」，最終被火眼金睛的民警當場識破並依法行政拘留。（微博@九派新聞）

民警發現其言行舉止、衣著細節奇怪 「省廳身份」更是漏洞百出：

+ 9

據遼寧省遼陽市公安局「平安遼陽」微信公眾號10月17日披露，事發當天派出所民警正專注調解一樁矛盾糾紛時，一名男子主動上門，自稱是「省廳交管局領導」，言語間擺足架子，試圖「指導工作」。面對這位從天而降的「上級」，接待民警表面不動聲色，內心卻已警覺。

民警發現此人的言行舉止、衣著細節處處透著說不出的奇怪，「省廳身份」更是漏洞百出。從說話的腔調到對警務流程的生疏，從不著調的「指示」到閃爍不定的眼神，都讓民警心中的疑團越來越大。憑藉高度的職業敏感和豐富的辦案經驗，民警一邊沉著周旋、穩住對方，一邊迅速展開身份核實。

真相很快水落石出，這位所謂的「領導」不過是個徹頭徹尾的「戲精」。在掌握確鑿證據後，民警當場將這名張姓男子控制。隨後，警方依法對其住所和車輛進行搜查，結果令人咋舌：假警服、仿製警用標識一應俱全，甚至還有一件「高級警官」服飾，儼然一個「私人警用裝備庫」。

經查，張某從小懷抱警察夢。為了滿足虛榮心，他不僅多次穿著假警服招搖過市，這次更是「戲癮大發」，主動跑到派出所「指導工作」，想為朋友「撐場面」。誰知演技不過關，一下就被專業民警識破，最終「演砸收場」。

警方提醒，公安機關人民警察在執行公務時，會嚴格按照規定著裝並出示警官證等有效證件。警用裝備、制服、標識均為專用，任何個人不得非法製造、販賣、持有和使用。

相關文章：內地大肚碰瓷黨出沒！兩女輪流扮孕婦假裝被車撞 另一人這樣騙財

+ 18

延伸閱讀：

影/確認過眼神！陸男走夜路遇東北虎 急喊「1句話」結局神展開

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】