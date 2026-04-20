美男女「扮熊」狂抓勞斯萊斯車廂　欲詐領百萬賠償　破綻百出落網

美國加州發生一起離奇保險詐欺案件。



3名嫌犯假扮棕熊破壞豪華轎車內裝，企圖詐領保險金，最終遭法院判刑並須支付高額賠償。

扮熊詐保

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案件發生於2024年，加州保險部門指出，嫌犯利用一套熊裝，偽造「野生動物闖入車內」的畫面，聲稱包括勞斯萊斯與兩輛Benz在內的高價車輛遭熊破壞，並向保險公司申請近14.2萬美元（約111萬港元）理賠。

調查人員表示，嫌犯提交多段影片，顯示「熊」在車內活動並造成刮痕，但專家檢視後發現破綻。加州魚類與野生動物部門的生物學家認定，畫面中的動物「明顯是人穿著熊裝」。

警方隨後搜索嫌犯住處，果然查獲作案用的熊裝，證實整起事件為精心策劃的詐欺行動。

本案被命名為「熊爪行動」（Operation Bear Claw）。3名來自洛杉磯地區的男女已對重罪保險詐欺指控認罪，判處週末入獄及緩刑，其中2人須支付超過5萬美元（約39萬港元）賠償金。另有第4名涉案人員預計於今年稍晚出庭受審。

調查單位指出，加州近年確實頻傳野熊闖入民宅或車輛覓食的事件，但本案利用真實情境掩護詐騙，手法罕見且荒誕，也凸顯保險詐欺手段日益多樣化。

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