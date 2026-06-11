麥當勞男子剪指甲狂彈碎屑　食客憂被加料　網民斥：唔幫襯攞人水

剪指甲還是回家才剪吧！有食客於網上發文公審1名男子，他在麥當勞吃薯條期間，赫然發現鄰座男子拿出指甲鉗瘋狂剪指甲，看了看剪掉的指甲後，「再彈走啲碎」，他不滿拍下影片，無奈說：「你要加料係咪應該問下我意見？」而影片見到，男子當時並無點任何食物，只拿了1杯免費水。



有食客於網上發文公審1名男子，他在麥當勞吃薯條期間，赫然發現鄰座男子拿出指甲鉗瘋狂剪指甲。（Threads@penpen2048）

「麥當勞係咪開咗美甲服務我都唔知？」該食客於Threads發文發片表示，在麥當勞吃薯條期間，「隔籬位位『尊貴顧客』竟然當正係屋企咁，攞出指甲鉗瘋狂剪指甲。重點係，佢剪完仲要好似欣賞藝術品咁望一望，然後再彈走啲碎」。樓主無奈說：「大佬呀，我碟脆香雞翼仲喺度，你要加料係咪應該問下我意見？」

麥當勞男剪指甲狂彈碎屑惹不滿

影片見到，該男子疑霸佔了兩張餐桌，左邊桌面放有數件物品，椅上放有背包，其身前餐桌則放有兩部手機，邊剪指甲邊觀看影片，當時他並無點任何食物，只拿了1杯免費水。

樓主無奈說：「大佬呀，我碟脆香雞翼仲喺度，你要加料係咪應該問下我意見？」（Threads@penpen2048）

網民斥：唔幫襯仲要攞人杯水喺到剪手甲

網民批評，「最憎呢啲，又唔係幫襯仲要攞人杯水喺到剪手甲」、「X老日常，好似有強迫症咁，任何時間任何地點，一有空餘時間，就拎個指甲鉗出嚟剪剪剪」、「呢條友好X熟手噃，剪到劈哩啪啦，枱面又擺晒陣咁款」、「真係做咗幾10年人，未試過響街外面剪指甲，呢啲嘢永遠響屋企搞㗎啦，點會出街攞個指甲鉗響袋㗎」。

有網民指出，樓主不應只拍片，「有冇當面X爆佢，淨影佢無用」、「點解唔第一時間拍完片就搵職員立即叫佢離開？齋拍片有X用咩！」。

（Threads@penpen2048）

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這狗根本是戲精吧！外國有飼主分享影片，指帶家中洛威拿犬到美容院修剪指甲，詎料對方只見美容師拿着指甲鉗，尚未碰到牠指甲時，已經仰頭嚎叫，反應很是誇張，連美容師都笑指「根本在考驗我憋笑」。片段同時引來網民爆笑，「被狗身耽誤的影帝」、「看不出來這麼膽小」。



外國有洛威拿犬被帶往修甲，但美容師仍未下手已仰頭嚎叫，被笑是狗界影帝。（「TikTok＠rayfarthing」影片截圖）

洛威拿予人感覺氣勢強悍，不過外國有飼主在TikTok帳號「rayfarthing」分享影片，顯示她帶着洛威拿犬前往寵物美容院，打算為牠修剪指甲，詎料狗狗「戲精上身」，只見美容師拿着指甲鉗，即使未曾碰到指甲時，牠已經仰頭哀嚎，令美容師爆笑。

洛威拿被帶到美容院修甲 「未剪先狂叫」笑爆嘴

片段畫面可見，當時洛威拿頸部被拴着狗繩，美容師則手持指甲鉗，捉緊狗狗的腳，在上方假裝為牠剪指甲。當洛威拿聽到「噠」一聲後，即使沒有剪下去，牠即時仰頭並傳出連續嚎叫聲，引來在場眾人爆笑。

美容師手持指甲鉗並捉緊洛威拿的腳，在上方假裝為牠剪指甲。（「TikTok＠rayfarthing」影片截圖）

美容師手持指甲鉗並捉緊洛威拿的腳，在上方假裝為牠剪指甲。（「TikTok＠rayfarthing」影片截圖）

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洛威拿到美容院修甲！見指甲鉗「未剪先狂叫」 網民笑：狗界影帝