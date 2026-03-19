洛威拿到美容院修甲！見指甲鉗「未剪先狂叫」　網民笑：狗界影帝

這狗根本是戲精吧！外國有飼主分享影片，指帶家中洛威拿犬到美容院修剪指甲，詎料對方只見美容師拿着指甲鉗，尚未碰到牠指甲時，已經仰頭嚎叫，反應很是誇張，連美容師都笑指「根本在考驗我憋笑」。片段同時引來網民爆笑，「被狗身耽誤的影帝」、「看不出來這麼膽小」。



外國有洛威拿犬被帶往修甲，但美容師仍未下手已仰頭嚎叫，被笑是狗界影帝。（「TikTok＠rayfarthing」影片截圖）

洛威拿予人感覺氣勢強悍，不過外國有飼主在TikTok帳號「rayfarthing」分享影片，顯示她帶着洛威拿犬前往寵物美容院，打算為牠修剪指甲，詎料狗狗「戲精上身」，只見美容師拿着指甲鉗，即使未曾碰到指甲時，牠已經仰頭哀嚎，令美容師爆笑。

洛威拿被帶到美容院修甲 「未剪先狂叫」笑爆嘴

片段畫面可見，當時洛威拿頸部被拴着狗繩，美容師則手持指甲鉗，捉緊狗狗的腳，在上方假裝為牠剪指甲。當洛威拿聽到「噠」一聲後，即使沒有剪下去，牠即時仰頭並傳出連續嚎叫聲，引來在場眾人爆笑。

美容師手持指甲鉗並捉緊洛威拿的腳，在上方假裝為牠剪指甲。（「TikTok＠rayfarthing」影片截圖）

美容師手持指甲鉗並捉緊洛威拿的腳，在上方假裝為牠剪指甲。（「TikTok＠rayfarthing」影片截圖）

洛威拿聽到「噠」一聲後，即使指甲鉗根本沒有碰到牠的腳，即時仰頭傳出連續嚎叫聲。（「TikTok＠rayfarthing」影片截圖）

洛威拿聽到「噠」一聲後，即使指甲鉗根本沒有碰到牠的腳，即時仰頭傳出連續嚎叫聲。（「TikTok＠rayfarthing」影片截圖）

網民笑：被狗身耽誤的影帝

片段掀起網民熱議，不少人笑稱要為洛威拿頒發「奧斯卡」獎項，「演技100分」、「狗狗界的影帝」、「被狗身耽誤的影帝」、「我家的也是，還沒剪到就開始哭，笑死」、「看不出來這麼膽小」、「心裏的恐懼大於身體的恐懼」、「回家還要哄半天」。但有人指曾看過類似影片，質疑片段是由AI生成。

影片經AI後製？ Google Gemini這樣說

《香港01》記者將影片上傳至Google Gemini 檢視，得出結論為影片並非由Google AI生成，但無法確認是否使用了其他的AI工具後製。從畫面上來看，這是真實的影片，記錄了洛威拿犬在剪指甲時的反應，不過影片中的聲音明顯經過後製替換或合成，配上非常誇張、充滿戲劇的尖叫聲，推測並不是狗狗真實所發出的聲音。

（綜合）