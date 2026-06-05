工程師穿無塵衣放屁會「積在裡面」？科技業員工解惑：會留久一點
撰文：聯合新聞網
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台灣科技業愈來愈發達，工程師一直以來都被認為是高薪職業，但長時間要穿著無塵衣工作卻也非常辛苦。有網友在Dcard發文，好奇工程師穿無塵衣萬一放屁怎麼辦，氣體不就都散不掉？貼文引起熱議，不少從事科技業的網友們解釋無塵衣還是有透氣性。
原PO發文想問過來人，工程師穿無塵衣工作時不能隨意脫掉，萬一放屁的話，氣體不就都積在衣服裡面：「這樣是放屁都要自己吸回去嗎？」
貼文引起不少討論，許多人搞笑地留言：
「放屁把自己鼓成氣球飛走」
「要是屁會留在衣服裡面，那許多人出無塵室前，就會變成圓滾滾的氣球人」
「原來是無塵服啊，我以為是穿保鮮膜」
「你是不是把無塵衣跟塑膠袋搞混了？」
有內行人解釋：
「無塵衣還是有一定的透氣性喔」
「要進黃光室的人是不會讓自己需要尿尿大便的，也沒屁可放」
「因為無塵衣開口在臉部，所以很大一部分的屁會從屁股慢慢往上，從口部開口流走，所以自己放的屁自己會吸走大部分」
「那是防塵又不是防屁」
有一名在半導體工作12年的過來人表示，其實無塵衣會透氣，但沒有一般布料來得快，因此如果放屁，氣味殘留時間會久一點，確實會聞得到。另外他也解釋，放屁不會引起無塵室警報有兩個原因，除了濃度太小，另外則是天花板會有氣壓下來，形成固定的下壓氣流，帶走氣味跟微粒。
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