她買新衣服「不洗直接穿」慘遭媽嫌棄　網民驚曝製作內幕：真的髒

大多數人買了新衣服都會先洗過再穿，不過有一名女網友透露自己的新衣服買來都直接穿，沒想到卻被媽媽嫌髒，讓她聽了哭笑不得，直言：「現在還有誰買新衣服要洗過才穿？」貼文引起不少討論，留言一面倒都建議原PO最好洗過再穿比較保險。



這名女網友在Threads發文表示，自己覺得新衣服是新的，直接穿就好，不需要事先洗過，但媽媽卻認為即使是新衣服還是很髒，應該洗過再穿，讓她聽了忍不住直呼：「有誰現在買新衣服還會一定要洗過才會穿啊？」

一名女網友透露自己的新衣服買來都直接穿，沒有事先洗過，但不少內行人都建議洗過再穿比較保險。 （圖/翻攝自threads圖片）

相關圖輯：新衣服比你想像的更髒！醫生警告務必先洗再穿 這些人特別易過敏

+ 6

貼文一出引起熱議，不少內行人吐露內幕，建議新衣服買來一定要洗過再穿：

「我在成衣廠工作過，一件衣服從布匹變成妳手上拿到的衣服，真的上百人摸過沒騙妳」

「我是在更上游成衣廠做衣服的紗線，更不用說他們買去加工成大家身上穿的衣服會用多少染劑化學藥劑了」

「建議先洗過再穿，特別是黑色的，染劑放最多，深色跟淺色一定要分開洗」

「車工廠都丟地上，批發市場也是丟在外面一張布鋪著……賣過10年衣服經過」



台灣環境部官網曾引用外媒的報導解釋，製衣過程中所使用的化學物質也可能對人體造成危險，其中包括：鉛、甲醛、全氟碳化合物（PFCs）、偶氮染料（AZO dye）等，若沒有洗過就直接穿，當流汗或是緊身衣物（例如健身服）與皮膚摩擦時，衣服上的染料和化學物質就可能釋放到皮膚上，導致皮膚出現疹子，但人們不一定看得到這些有毒物質。

那要怎麼洗才能把衣服上的化學物質洗掉？美國一家男性服飾創辦人建議，可以把衣服從內往外翻，並放在洗衣機的冷水裡清洗，再以滾筒式烘乾機低溫烘乾，進而將衣服表面看不見的化學物質排出。

相關圖輯：潮濕｜衣服洗完還有酸臭味？日本達人揭常犯錯誤：勿直接放洗衣機

+ 10

延伸閱讀：

內褲曬乾直接穿⋯人妻「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

「直立派 vs 滾筒派」洗衣機該怎麼選？ 過來人曝經驗：這台用了15年才壞

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

