停車場「3人4箭頭」標誌是什麼意思？網民爆笑競猜　內行人揭答案

「3個人形、4個箭頭」這樣的告示牌代表什麼意思？有一名女網友在停車場看到這樣的圖案，讓她百思不得其解，不懂到底有什麼含意，於是上網發文求助大家幫忙解答。



貼文引起熱議，有內行人解釋這個標誌代表「緊急集合地點」，通常設置於辦公大樓、學校等公共區域。

這個告示牌安置在她公司旁邊的停車場內，上面畫有3個人形圖案，四個角落各畫有箭頭指向人形。（Facebook@寧靜）

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這個告示牌安置在她公司旁邊的停車場內，上面畫有3個人形圖案，四個角落各畫有箭頭指向人形，她看不懂這是什麼牌子，因此上網詢問：

誰能告訴我，這個告示牌是什麼意思？

貼文一出，不少人紛紛留言搞笑：

「拍照時要注意所有人是否都入鏡」

「兇手通常是中間那個人」

「好像是提醒C位在這裡的標誌」

「『就是他！』沒立中柱的標記」

「這是三缺一的告示牌！你看到了，就要加入啦」

「有三個人時，有事找中間那個」

「三人同行、一人免費」



內行人則解釋這是「緊急集合地點」（Emergency Assembly Point）的國際通用圖示，當火災、地震或其他緊急狀況發生時，指示員工或民眾前往預先指定的安全區域進行清點人數與後續避難。標誌常見於辦公大樓、學校、大學或工廠的室內外空間。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】