習慣倍速睇劇？專家示警大腦「這一區」恐停擺　後果比你想像嚴重

你平時刷劇、看網課會開倍速嗎？



最近，有熱搜說看視頻開倍速可能傷害大腦，讓不少網友破防了。當面對眾多精彩內容而時間有限時，選擇開啟倍速模式似乎是一個理想的選擇。然而，這個看似無害的舉動可能悄悄侵蝕你的大腦。

示意圖（Unsplash@Amanz）

「加速」是一個需要警惕的行為

面對過載的訊息時，我們很容易「困」在內容裏，被鋪天蓋地的知識衝昏了頭腦。但實際上，對於大多數人，尤其是大腦還處於發育階段的青少年來說，「加速」是一個需要警惕的行為，它很可能對注意力、記憶力或批判能力，以及認知、情感和社會發展能力都產生影響。

長期依賴倍速模式可能導致大腦習慣於碎片化訊息處理，削弱深度思考能力與持續注意力。

有研究表明，持續高速接收訊息會使大腦前額葉皮層（負責邏輯與決策）的活躍度降低，轉而依賴快速反應的基底神經節，形成「淺層認知模式」。這種模式可能引發記憶力減退、理解力下降，甚至影響情緒調節能力。例如，長期以倍速觀看視頻的受試者在後續正常速度學習中表現出更高的分心頻率。

實驗進一步發現，倍速觀看視頻對不同年齡群體的記憶力與理解力的影響也存在差異：

1. 在0.75倍速時，老年人回答正確率佔比最高。這可能是因為老年人的大腦更喜歡「慢節奏」，就像他們更喜歡悠閒地散步而非狂奔一樣。

2. 當播放速度增加到1.5倍速時，年輕人的表現仍然穩定，而老年人的表現開始略有下降。

3. 等到視頻的播放速度到達2.5倍速時，年輕人與老年人一樣，也開始出現記憶與理解能力的下降。



因此，雖然倍速播放對老年人的大腦功能有更大的影響，但年輕人也不可以掉以輕心。再年輕的大腦也有個極限，超過這個極限，大腦就會「罷工」。

延伸閲讀：手機「深色模式」能護眼竟是錯！醫生糾正「錯誤常識」：恐更傷眼

+ 8

長期使用倍速造成的傷害可逆嗎？

好消息是，這種影響並非永久性。通過減少倍速使用頻率、結合冥想或專注力訓練，大腦可逐步恢復原有訊息處理能力。關鍵在於為大腦提供「減速緩衝期」，避免長期超負荷運轉。以下是一些具體的改善方法：

1. 明確內容屬性，區別對待

將觀看內容分類，有選擇地使用倍速播放功能。讓速度服務於內容吸收，而非被速度掌控。對於需要深度理解和記憶的知識型內容，建議用原速或稍快速度（如1.25倍），確保理解透徹；對於純娛樂或已了解的劇情，可使用較高倍速以節省時間。

2. 為大腦設置「減速帶」與「休息區」

避免長時間連續高速觀看視頻，設置「減速帶」與「休息區」能有效防止認知超載，提升訊息轉化率。

可以採用「番茄工作法」，每觀看25分鐘至30分鐘，就暫停5分鐘，讓大腦從被動接收轉為主動休息，比如遠眺、喝水或簡單活動。在觀看複雜內容時，遇到關鍵點主動暫停或倒回，給自己留下思考消化的時間。

3. 定期進行「專注力補償訓練」

為了平衡倍速觀看視頻可能帶來的注意力碎片化，需要有意識地鍛鍊大腦的「慢思考」能力。

每天可以安排15分鐘至30分鐘，進行無需倍速的深度活動，例如：耐心閲讀紙質書籍、練習正念冥想，或者專注地聆聽一首完整的古典音樂。這些活動能像給大腦做瑜伽一樣，幫助恢復和維持持久的注意力。

倍速是一個高效的工具，但我們的大腦不是可以無限超頻的CPU。不妨從今天起，給大腦留一片「慢呼吸」的空間。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



延伸閲讀：沉迷手機｜玩手機停不了恐成癮！4招改善過度沉迷設定看手機頻率