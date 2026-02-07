外國人惑「聞」字藏耳卻用鼻嗅？詞典揭秘千年演變：古今義大不同

漢字歷經數千年演變，從最初的造字邏輯到現代用法，字義早已出現不少轉變。



近日就有網友在社交平台Threads分享一段生活插曲，表示自己被外國朋友問到：

為什麼『聞』這個字裡面是耳朵，但實際上卻是用鼻子聞？

這個每天都在用的字，竟一時讓人答不上來，也意外掀起一場關於漢字字源與語義演變的討論。

貼文曝光後，迅速吸引不少對文字有研究的網友留言解釋，有人指出「聞」在最早的語境中，本來就是「聽到、得知」的意思，後來才延伸為嗅覺的用法；也有人補充，在古代語言中，感官之間的界線不像現代這麼明確，一個字同時涵蓋多種感受，其實並不罕見。

留言區也成了另類的「小型漢字講堂」，有網友分享，古文中常見「聽聞」、「見聞」等用法，「聞」多半指的是接收資訊，而非單純的嗅覺；也有人舉例「聞酒臭而還」這類句子，說明氣味用法其實早在古籍中就已存在。還有網友笑稱，這題不是原PO被問倒，而是剛好被問到「中文最迷人的地方之一」，也讓不少人直呼「長知識了」。

網友留言。（Threads@siu_saang）

根據漢字學研究，「聞」最早出現在甲骨文與金文中，描繪人側耳傾聽、藉由聽覺接收訊息的情景。台灣教育部《重編國語辭典》指出，「聞」的本義是「聽見、聽到」，嗅覺的用法則是後來的語義延伸，並非造字初衷。有網友也提出有趣觀察，指出耳鼻喉本就相通，這也解釋了為什麼路上有耳鼻喉科診所，卻沒有單獨的耳科或鼻科，這也讓不少母語使用者驚呼：「中文真的好有趣！」

