孕婦食隔夜西瓜險害2命！高燒送院剖腹產子　嬰兒現腦膜炎敗血症

吃1塊西瓜，差點害了2條人命。廣東有孕婦吃了隔夜西瓜後出現肌肉酸痛與噁心等不適症狀，而且胎動明顯減少，其後更高燒到38.5℃，情況危急而赴院求醫。深圳市婦幼保健院接診後立即安排緊急手術，為孕婦剖腹取出嬰兒，搶救了母子生命。惟初生嬰兒出生後隨即確診呼吸衰竭、腦膜炎及敗血症，經化驗證實是嚴重的李斯特菌感染。醫生警告李斯特菌耐寒而潛伏期極長，對孕婦與胎兒來說都有致命風險。



深圳市婦幼保健院接診後高度重視，立即安排緊急剖腹產手術搶救。（AI生成圖片）

「冰箱殺手」李斯特菌 孕婦感染可致胎死腹中

被醫學界稱為「冰箱殺手」的李斯特菌，時常潛伏在冷藏環境中。一般人感染可僅出現輕微不適，但對孕婦與胎兒來說則可能致命。產科專家指出，孕婦在懷孕期間免疫力會較一般人低，免疫系統防禦能力下降。孕婦感染李斯特菌後，自身可能只表現出類似輕微感冒的症狀，因此容易被忽視；但李斯特菌能透過胎盤或產道直接感染胎兒，嚴重可引致流產、早產，甚至胎死腹中。

孕婦感染李斯特菌後，能透過胎盤或產道直接感染胎兒（AI生成圖片）

潛伏期最長可達70天 母體症狀無法預測胎兒安危

李斯特菌潛伏期因人而異，短則3天，長則可達70天，平均潛伏期約為21天。透過孕婦的症狀無法預測胎兒的情況，即使孕婦無嚴重不適，胎兒也可能危在旦夕。

感染李斯特菌後，可能會發燒，有不明原因的肌肉酸痛、畏寒、乏力、噁心嘔吐或腹瀉、胎動明顯減少等症狀，若出現症狀須立即到醫院求醫。

高危食源性病原體 孕期應避吃生冷及即食食物

李斯特菌主要以食物為感染媒介，是最致命的食源性病原體之一，多類高風險食物包括未經巴士德消毒法消毒的奶製品、熟食冷肉、生熏海鮮（例如煙熏三文魚）、果盤、冷凍即食食物、未洗乾淨的蔬菜水果等，孕期最好避免食用。

懷孕期間最好避免食用生冷及即食食物。（AI生成圖片）

醫生提醒，婦女在懷孕期間應避免進食上述高危食物，所有食物均應徹底煮熟及煮沸後方可食用。求醫時，應主動告知醫生近期是否曾進食過相關高危食品，以協助醫療團隊在黃金時間內作出準確診斷。

（綜合）

相關文章：飛機降落前多1人！達美航空孕婦突分娩 眾人協助「高空接生」

飛機降落前，竟多了1名乘客！達美航空（Delta Air Lines）早前一班由亞特蘭大（Atlanta）飛往波特蘭（Portland）的客機，上演了一幕驚心動魄的「高空接生」場面。機上1名孕婦在降落前突然分娩，機組人員和3名醫療志願者立即進行緊急處理，成功協助女嬰出生，母女平安。原本載有153名乘客的航班，最終以154人順利抵達。



機上1名孕婦在降落前突然分娩，在機組人員和3名醫療志願者的緊急處理下，女嬰平安出生。（ABC News影片截圖）

降落前30分鐘孕婦突分娩 機組人員「緊急動員」

據美媒《ABC News》報道，事發於4月24日，從亞特蘭大飛往波特蘭的DL478的航班上，在降落前30分鐘發生了緊急醫療情況，1名孕婦突發不適，急需分娩。達美航空機組人員，以及即場願意幫忙的1名醫生和2名護士立即行動，在缺乏專業產房的情況下協助接生，眾人在機艙內緊密配合，最終幫助孕婦自然分娩。

事發時的錄音其後流出，當時1名機組人員通報：「嬰兒已經在飛機上出生了，所以，他們會帶著新生嬰兒回來。」

女嬰出生後，祖母謝麗爾·科利斯在航班上與孫女合照。（Facebook@sheryl collis）

機組人員和3名醫療志願者的緊急處理下，女嬰平安出生。（Facebook@sheryl collis）

全文：飛機降落前多1人！達美航空孕婦突分娩 眾人協助「高空接生」