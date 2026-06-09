印度一家四口食西瓜中毒身亡！專家揭6原因+預防3招 西瓜一定要洗

印度孟買早前發生一起駭人聽聞的食物中毒案件，一家四口在深夜食用西瓜後，竟在短短數小時內相繼離世，震驚當地社會。



這起離奇悲劇引發外界對食物安全的高度關注，台灣林口長庚醫院毒物科主任顏宗海和台灣無毒教母譚敦慈提醒，西瓜切開前要先用清水洗淨，切開後就要冷藏保存，避免放室溫以免微生物孳生。

食物中毒有以下六大原因👇👇👇

食物中毒6大原因（01製圖）

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印度一家四口吃西瓜後相繼身亡

根據外媒報導，印度這起吃西瓜死亡事件發生在4/25晚間，40歲的父親、35歲的母親，以及兩名分別為16歲與13歲的女兒，在當晚10點30分與多名親戚一同享用印度常見料理「印度香飯」做為晚餐。聚餐結束後，親戚各自離開，四人返回住處，凌晨約1時，因孩子感到飢餓，一家人再度分食家中西瓜。未料清晨5時30分至6時之間，4人陸續出現劇烈嘔吐與腹瀉症狀，起初由家庭醫師初步處置，但病情迅速惡化，緊急送往醫院搶救。

最小的13歲女兒於上午10時15分宣告不治，父親則在當晚10時30分離世，母親與16歲長女也在救治過程中相繼身亡。警方在案發現場查獲尚未吃完的西瓜，目前已封存並送往實驗室進行檢驗，同時也已請法醫單位與食品安全主管機關介入協助調查。

食物中毒可歸納為六大原因

顏宗海針對此案進行分析，他指出一家四口皆非老人或幼兒，卻在短時間內全數死亡，情況相當罕見。他表示，食物中毒大致可歸類為六大原因：

1. 微生物與細菌污染

顏宗海說明，西瓜或其他食品可能遭受各類微生物污染，例如海鮮容易受到腸炎弧菌污染，蛋類與肉類則常見沙門氏桿菌，而大腸桿菌、金黃色葡萄球菌則到處都有，各類食物都可能受到影響。此外，仙人掌桿菌主要污染澱粉類食品，肉毒桿菌則以肉類為主，還有霍亂弧菌等。

2. 病毒污染

顏宗海提到，有時候集體食物中毒事件一次就影響五百人，這類情況通常是諾羅病毒造成，傳播速度非常快。

3. 寄生蟲感染

他說明各種寄生蟲都可能導致食物中毒，不過寄生蟲感染的症狀通常是慢慢出現，不會突然間發作，因此集體食物中毒若要快速發病，通常是細菌或病毒所致。

4. 傳染性蛋白質

顏宗海解釋，這指的是新型庫賈氏症，與牛隻傳染的狂牛症有關。牛隻體內的普利昂蛋白具有傳染性，若牛隻發病稱為狂牛症，而人類若食用遭普利昂蛋白污染的牛肉製品，則會罹患新型庫賈氏症。不過他強調，此案涉及的是西瓜，與傳染性蛋白質無關。

5. 天然毒素

顏宗海指出，某些食物本身含有天然毒素，例如有毒的蘑菇、河豚、某些有毒貝類，以及黴菌毒素等。但此案食用的是西瓜，也不屬於此類。

6. 化學物質污染

顏宗海表示，這個方向涵蓋範圍相當廣泛，包括西瓜是否遭受農藥污染、是否含有重金屬，或是否使用了非法的化合物等。

印度人懷疑非法催熟劑為禍首

顏宗海進一步說明，從上述六大原因來分析，部分可以快速排除。傳染性蛋白質因食物並非肉類可先排除；天然毒素方面，死者並非食用河豚或毒蘑菇，看起來也不像。而細菌與病毒感染雖然發作快速，通常會出現上吐下瀉等症狀，但一般不會在短短數小時內就導致死亡。

顏宗海提到，根據當地警方調查與人們反映，在印度市場販售的西瓜，由於剛長出來時是綠色尚未成熟，為了加速催熟，部分業者會注射非法藥物。人們議論紛紛，懷疑是否有人為了讓西瓜變紅而注射人工色素，或使用催熟劑。警方目前也朝這個方向進行調查。

兩種非法催熟劑恐具致命毒性

顏宗海指出，在印度當地查獲的非法催熟劑主要有兩種。第一種是碳化鈣，這種物質有時會被用來做為違法的西瓜催熟劑。碳化鈣會產生有毒氣體乙炔，若食用了使用碳化鈣催熟的水果，可能導致腸胃道不適、神經毒性、昏迷、抽搐或呼吸衰竭，甚至危及生命。

第二種是益收生長素，這也是一種在印度被違法使用的催熟劑。顏宗海說明，益收生長素是一種有機磷化合物，若不慎食用，同樣可能產生神經毒性、抽搐、呼吸衰竭及休克等症狀。

不過顏宗海也強調，目前無法確定是否真的是這些違法催熟劑造成死亡，這只是人們的議論與猜測。警方正在進行解剖調查，釐清是否為化學物質，特別是非法使用的化合物所導致。此外，西瓜是否遭受農藥或重金屬污染，也不能排除，都需要進一步檢驗確認。

台灣合法使用乙烯催熟

針對台灣是否也會使用催熟劑的問題，顏宗海表示，台灣一般使用乙烯作為合法的催熟劑，例如香蕉就會使用乙烯催熟。他解釋，乙烯雖然具有毒性，但使用方式是將尚未成熟的香蕉放入密閉空間中，施放乙烯後人員不會待在裡面，經過一段時間再將水果取出，因此這種做法是安全的。

預防食物中毒的三大重點

顏宗海也針對人們日常生活中的食品安全提出幾項建議。

1. 主管機關應加強檢驗與抽查，確保市售食品的安全性。

2. 大家購買西瓜等水果回家後，應先清洗乾淨再切開食用。顏宗海強調，為預防農藥殘留，西瓜表皮可能沾附農藥，因此切開前務必用清水徹底清洗，不要沒洗就直接切。

3. 西瓜要正確保存。顏宗海解釋，醫學上有個概念叫「危險溫度」，指的是攝氏7度至60度之間的溫度範圍。在這個溫度區間內，微生物容易大量繁殖。一般家中室溫約在20幾度，若將西瓜放在餐桌上一整天，很容易受到環境中的微生物污染。

顏宗海提醒，西瓜買回家後，洗乾淨、切好，如果不立即食用，就應放入冰箱（雪櫃）冷藏保存。冰箱溫度約為攝氏4度，可以避開危險溫度區間，減少微生物孳生的風險。他補充說明，整顆未切開的西瓜可以不用冷藏，但切開後就必須放入冰箱保存。

切好的西瓜買回來要去除保鮮膜再冰

台灣無毒教母譚敦慈也提醒，不少水果行或超市會將西瓜切成一半或1/4販售，西瓜切面通常會以保鮮膜覆蓋，建議西瓜買回家後先去除保鮮膜，將果肉表層微微削掉，再放入保鮮盒放冰箱冷藏。這是因為保鮮膜外層可能沾染細菌，如果將西瓜直接連著保鮮膜一起放冰箱，就可能將細菌一起帶進冰箱，而買回切好的西瓜也最好在24小時內吃完。

適量購買避免變質風險

顏宗海也建議，家裡有多少人、要吃多少就買多少，不需要一次購買太大顆的西瓜放置過久。他指出，西瓜很容易變質、壞掉、腐敗，尤其天氣炎熱時更要注意。若購買的西瓜已經出現臭味或酸味，代表已經壞掉，就不要食用，應直接丟棄。

針對西瓜若只有部分壞掉是否可以食用的問題，顏宗海建議最好整顆丟棄。他解釋，有時候西瓜洗完後表面還殘留生水，切開時生水可能污染到果肉，導致局部區域較容易腐壞。但即使只有一處發黴或壞掉，他仍建議整顆不要食用。

譚敦慈也提醒，有些人喜歡捧著半顆西瓜用湯匙挖來吃，但這種做法會沾染到口水，很容易孳生細菌，她建議最好是「吃多少、拿多少」，不要將整塊西瓜拿進拿出，沒吃完又冰回去，很容易長細菌。

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