颱風蓓姬襲港｜義載臨盆孕婦入院　39年後暴風BB盼尋司機親口道謝

好人好事，尋熱心司機！有39年前在颱風蓓姬襲港晚上出生的女生，在社交平台發文尋人，指當晚風雨交加難以截的士，剛好母親夜裏作動準備分娩，父親冒雨在街上截停1架私家車，司機義載她們入院「1蚊都冇收」，她想趁40歲前夕尋回當年司機親口道謝，「因為你，我先可以趕得切平安嚟到呢個世界」。不少網民覺得感動，集氣希望事主尋人成功。



有39年前在颱風蓓姬襲港晚上出生的女生指，當時母親夜裏作動，父親冒雨在街上截車。（AI生成圖片）

1986颱風「蓓姬」襲港 孕婦夜裏作動準備分娩

事主在threads發帖尋人，表示在1986年7月11日颱風「蓓姬」襲港晚上，當時她仍在媽媽肚中尚未出生。至晚上近9時，媽媽在家看電視期間突然「作動要生喇」，但在8號風球之下根本難以截到的士，父親只好下樓行至馬路上，冒住風雨終於截停1架白色私家車。

司機義載送院 39年後暴風BB尋人：想親口多謝你

樓主指，當時家人住在葵涌區，母親憶述該年約25至30歲的司機原本表示要收取500元，但最後「1蚊都冇收」，他將母親送到荃灣港安醫院後，更陪同她至確保有人接手才離開。現年即將踏入40歲的樓主感激對方，「因為你，我先可以趕得切平安嚟到呢個世界」，所以想尋回當年司機，「暴風BB想搵返你親口同你講聲：多謝你」，她在帖文求網民幫忙轉發，呼籲「如果你係嗰位司機哥哥，或者你嘅屋企人、朋友講過呢個故事，請你話我知呀」。

有白色私家車司機將樓主父母載到醫院後「1蚊都冇收」，她如今盼尋對方親口道謝。（AI生成圖片）

網民集氣推Po：希望你搵到！

帖文引來不少網民幫忙「推Po」，「我睇Threads就係要睇呢啲」、「颱風夜車咗個就嚟生得嘅孕婦去醫院，嗰個司機叔叔應該都會好自豪咁同佢啲屋企人講，佢嘅仔女（應該）會有印象」、「40年前嘅事，真係要搵架時光機去搵人啵，不過我估嗰個司機應該都已經係公公或爺爺了，希望你搵到啦」、「好人一生平安，都私心希望呢個故事有好結局」，亦建議樓主可以將事件分享到其他平台，「Post facebook機會大好多」，以增加成功尋人機會。

（threads＠taffin_tang）