孕婦行動不便！備註請外賣員送餐上樓被嘲：可悲　友人斥缺同理心

女士懷孕期間會面對各種不適，旁人應要多加體諒！台灣有網民發文公審1名外賣員，指其友人因懷孕行動不便，所以請對方送餐上門，但引來對方不滿，更被嗆「家裏都沒人嗎？你也是蠻可悲的」，質疑對方有難處大可坦白說，「完全能理解，畢竟大家工作都辛苦」，而非出言羞辱孕婦，替對方不值遂公開事件，批評外賣員缺乏同理心。



不少網民狠斥涉事外賣員，「懷雙胞胎對孕婦本身負擔就會比較重」、「這樣嘴人？不知道孕婦情緒敏感嗎」，亦有留言指外送平台其實存有漏洞，「熊貓接單完才能看到備註」，故有人建議平台應直接顯示公寓有否有電梯，「另外有爬樓梯幾樓的費用，外送員若想要多賺就爬，顧客多花錢了事，這樣反而不會有爭議」。



台灣有外賣員不滿被要求送餐上門，怒嗆孕婦客人「可悲」，引來網民批評缺乏同理心。（《愛回家之開心速遞》劇照）

「現在的外送員服務態度已經可以這樣人身攻擊客人了嗎？」台灣有網民在「爆料公社」發文，指友人目前懷孕且懷雙胞胎，因為「肚子已經很大了，行動非常不方便」，所以上下樓梯對她而言非常吃力，卻沒想到網上訂購外賣時，即使有禮地要求外賣員送餐上門，仍要遭受對方冷嘲熱諷，樓主替她不值，於是公審「真的沒想到只是訂個外送，會被外送員這樣羞辱」。

孕婦行動不便備註請求送餐上樓 被外賣員嘲：可悲

從雙方截圖所見，該孕婦於晚上時分經外賣平台foodpanda點餐，於備註清楚表示「放在5樓門口就可以」，但外賣員接單後，在對話要求客人到1樓自取外賣，孕婦遂表明自己懷孕無法下樓，隨即被對方嘲諷，「家裏都沒人嗎？你也是蠻可悲的」。樓主指出，友人態度有禮，沒有存心刁難，質疑「如果你真的沒辦法送上樓，可以好好講，完全能理解，畢竟大家工作都辛苦」，但不能接受對方這樣羞辱孕婦，「還是懷雙胞胎、行動不方便的人，真的有必要嗎？」，只希望大家能對孕婦存多些同理心。

孕婦經由外賣平台foodpanda點餐。（「爆料公社」圖片）

孕婦表明自己懷孕，希望外賣員可以送餐上門，卻被對方嘲諷「家裏都沒人嗎？你也是蠻可悲的」。（「爆料公社」圖片）

外賣員遭斥缺同理心：懷雙胞胎本身負擔較重

大批網民批評外賣員態度，「太沒禮貌」、「懷雙胞胎對孕婦本身負擔就會比較重」、「對方是孕婦，而且人家都說無法下樓取餐，送上去有這麼難嗎？沒有同理心的外送員」、「這樣嘴人？不知道孕婦情緒敏感嗎」、「如果叫外送我還要出門，那我出門買就好啦」，更揶揄對方「外送送出優越感」、「一個隨時都有人取代的工作，還一副自己多高尚」、「直接檢舉，讓他不用再這麼辛苦當外送員囉」。

不少網民批評涉事外賣員缺乏同理心，「如果叫外送我還要出門，那我出門買就好啦」。（《Baby復仇記》劇照）

外賣平台存漏洞！ 外賣員接單後方看到備註

有留言指若然外賣員不想送餐上門，大可選擇不接單，但有網民解釋其實是外送平台存有漏洞，「熊貓接單完才能看到備註」、「取單了就沒辦法取消只能硬送，不然退回餐點回店家，跟客服聯繫要耗費很久時間」，故有人建議外送平台應直接顯示公寓是否有電梯，「另外有爬樓梯幾樓的費用，外送員若想要多賺就爬，顧客多花錢了事，這樣反而不會有爭議」。

（爆料公社）