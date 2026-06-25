父退休開平治超風光！子辦喪禮後看存摺餘額傻眼　竟不足百萬日圓

日本1名55歲上班族誠先生（化名）的父親曾是1名證券從業者，退休後不僅以全新平治S-Class代步，更經常與昔日下屬打高爾夫球。這名風光老爸一直讓身為獨生子的誠先生（化名）認定，自己未來將能繼承一筆豐厚無憂的財富。豈料，在舉行完父親葬禮、滿心期待翻開父親遺留的存摺時，最後一頁的數字卻讓他當場傻眼。存摺上顯示的餘額，竟然連100萬日圓（約4.8萬港元）都不到。



誠先生的父親對外是一個風光闊綽的形象。（AI生成圖片）

看見存摺腦袋一片空白 飛奔ATM點算真相更絕望

誠先生回憶，父親80歲去世後，他身為獨生子，體面地為父親辦妥了葬禮。等一切都安頓好後，他自然而然想到了父親的遺產。在誠先生回憶中，父親一直出手闊綽，那輛平治豪車更是父親55歲退休時送給自己的「大禮」。誠先生一直深信，父親憑着多年在證券界的經驗與眼光，靠買賣股票賺得盆滿鉢滿。

為了辦理繼承手續，誠先生在葬禮翌日打開了老家佛龕的抽屜——父親省錢曾交代他重要的東西都放在裏面。不出所料他找到了父親的存摺，當他翻到最後一頁，餘額竟然不到100萬日圓（約4.9萬港元）。

他翻父親留下的存摺，發現餘額竟然不到100萬日圓（約4.9萬港元）。（AI生成圖片）

誠先生形容，當時他腦袋瞬間一片空白，只覺得是存摺還未更新。他慌忙拿著存摺飛奔到附近的自動櫃員機（ATM）確認，但結果令他失望無比，機器顯示的餘額與存摺上的並沒有太大變化。

取消戶口追問職員仍落空：只為維護面子死撐風光？

不死心的誠先生，在為父親辦理取消戶口及銷戶手續時，仍抱着最後一絲僥倖心理，追問銀行職員：「父親是否還有其他存款或理財賬戶？」遺憾的是，銀行職員查核後，給予了他最失望的答案：「沒有。」

誠先生抱着最後一絲僥倖心理，追問銀行職員，卻還是失望。（AI生成圖片）

誠先生事後推測，也許是父親一生都在努力維護自己「證券高層、出手闊綽」的成功人士形象，結果高昂的豪車保養費與頻繁的交際應酬，早已將積蓄揮霍殆盡，根本沒有考慮過要為兒子留下資產，直言「雖然這一切只是我一廂情願的期待，但老實說，那一刻實在是太失望了」。

遺產談論是禁忌 兩代人之間缺乏生前溝通

誠先生反省道，要是當初有和父親好好聊過就好了，自己不應該將自己的理想強加於父親身上。經過這番反省，誠先生表示會努力為自己的退休生活而努力儲蓄，也會主動和自己的孩子談關於遺產繼承問題。

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79歲老翁擁有逾1億日圓（約490萬港元）資產，但因過份着緊金錢而失去親情。（資料圖片）

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