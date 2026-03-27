觀塘工廈男扔未熄煙頭落街！涉犯2罪　網民籲舉報：火燭就係咁嚟

高空擲物還要是扔未熄滅的煙頭，實在缺德！有港男在社交平台貼片公審，指目擊1名赤膊男子在觀塘工廈單位內吸煙，之後竟然將疑似未熄滅的煙頭從高處棄置街外，網民紛紛斥責男子行為無品，「發生宏福苑事件仲唔生性」、「火燭都係因為呢啲仆X」，並建議片主向相關部門舉報，「快啲報警拉X呢條PK啦」。



根據香港法例，「高空擲物」一經定罪可被判處監禁6個月及罰款1萬元，另外，《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》列明，亂拋垃圾（包括煙頭）定額罰款為3,000元。



有男子在觀塘工廈單位內吸煙，再將疑似未熄滅的煙頭從高處扔出窗外。（「threads@adamccf」影片截圖）

觀塘工廈男單位內吸煙 高處棄置煙頭到街外

有目擊者在threads帳號「adamccf」上傳影片，指直擊1名男子身處觀塘冠力工業大廈內，並將煙頭從高空棄置到街外。片中可見，該赤裸上半身的男子坐在辦公椅上，他不但在室內吸煙，導致單位內充斥煙霧，之後更「順手」地將煙頭放近窗前，疑似將帶有火種、仍未熄滅的煙頭隨手一彈，直接扔出窗外。

赤裸上半身的男子在工廈單位內吸煙，可見單位內充斥煙霧。（「threads@adamccf」影片截圖）

赤裸上半身的男子在工廈單位內吸煙，可見單位內充斥煙霧。（「threads@adamccf」影片截圖）

男子疑似將仍未熄滅的煙頭，隨手一彈扔出窗外。（「threads@adamccf」影片截圖）

網民憂火燭斥無品：發生宏福苑事件仲唔生性

許多網民怒斥片中男子行為無品，「發生宏福苑事件仲唔生性」、「無整熄就掉落街，小則燒著人哋啲頭髮，大則火災」、「火燭都係因為呢啲仆X」、「自己放個煙灰缸好難咩」、「整熄支煙只需1秒，引發火災亦都係呢1秒！何必咁無公德心」、「呢啲仆X永遠都唔知佢做緊嘅行為係威脅緊成幢樓人嘅生命」、「恃住無人知就肆無忌憚」。有人就建議樓主向相關部門舉報，「你有樓層、座號、幾室（就）報1823啦」、「快啲報警拉X呢條PK啦」。

不乏網民住處曾被煙頭禍害

有留言則分享曾因為煙頭「受害」經歷，「我以前屋企試過俾樓上掉落嚟（嘅）煙頭焫着咗窗簾，仲要唔止一次，好在屋企有人發現得早」、「我屋企試過不止一次俾啲賤種掉煙頭落街飛咗入屋，屋企地板防火先無事，但都焫黑咗」。另有人貼出照片公審缺德煙民，「香港人真係好鍾意食煙， 觀塘碼頭附近之前有垃圾桶，宜家清走咗，（搞到）成地煙頭」。

有人貼出照片，公審煙民隨地棄置煙頭缺德舉動。（threads圖片）

男子涉高空擲物、亂拋垃圾 可被罰逾萬元！

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，「高空擲物」一經定罪，可被判處監禁6個月及罰款1萬元；若案件涉及更嚴重的罪行或誤殺等，警方更會引用其他條例作出檢控。另外，《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》列明，亂拋垃圾（包括煙頭）定額罰款為3,000元。

（threads@adamccf）