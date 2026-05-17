港鐵男疑吸食電子煙！車廂內吞雲吐霧　網民斥違法：食少陣會死？

在公眾地方管有或吸食電子煙屬違法行為，市民切勿以身試法！有港鐵乘客在社交平台貼片公審，顯示她搭乘屯馬線列車期間，在車廂發現1名男子鬼鬼祟祟疑似吸食電子煙，之後咳嗽更吐出濃濃煙霧。網民紛紛狠斤：「食少陣係咪會死？」又指對方行為已觸犯法例，建議報警。



根據《2025年控煙法例（修訂）條例》針對另類煙用物質的修訂，由2026年4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使只隨身攜帶而未有吸食或使用，亦屬違法；而在法定禁煙區內使用，則會被定額罰款港幣3,000元。



有男子搭乘屯馬線列車，在車廂疑吸食電子煙被公審。（「threads＠cindyyy_lky」影片截圖）

男子搭乘屯馬線 車廂疑吸食電子煙

目擊女乘客在threads帳號「cindyyy_lky」上傳1段長約30秒的影片，她當時正搭乘屯馬線一列開往屯門方向列車，駛近至石門站時，1名坐在車廂座位內男子疑吸食電子煙，他將貌似電子煙產品放近口中，然後用力吸食，事後動作鬼祟，迅速將其收放在衣物內，未幾突然咳嗽，口中吐出濃濃煙霧。樓主手持電話拍攝整個過程，而男子不時望向鏡頭方向，未知他是否猜測已被人拍下罪證。

目擊乘客搭乘屯馬線一列開往屯門方向列車內，有戴眼鏡因乘客疑吸食子煙。（「threads＠cindyyy_lky」影片截圖）

車廂內有男子疑吸食電子煙，將貌似電子煙產品放近口中，然後用力吸食。（「threads＠cindyyy_lky」影片截圖）

男子事後動作鬼祟，迅速將疑電子煙收藏在衣物內。（「threads＠cindyyy_lky」影片截圖）

未幾男子咳嗽，口中吐出濃濃煙霧。（「threads＠cindyyy_lky」影片截圖）

未幾男子咳嗽，口中吐出濃濃煙霧。（「threads＠cindyyy_lky」影片截圖）

未幾男子咳嗽，口中吐出濃濃煙霧。（「threads＠cindyyy_lky」影片截圖）

男子假裝若無其事，但不時望向樓主電話方向，未知是否知曉已被人錄下罪證。（「threads＠cindyyy_lky」影片截圖）

網民斥違法籲報警：食少陣係咪會死？

許多網民批評男子在公眾場所吸食電子煙的行為極惡劣，「食少陣係咪會死？」、「佢個樣勁心虛」、「仲要大啖得滯忍唔住咳，笑X死」、「如果我坐隔籬我會話：『有煙喎！係咪火燭呀！』」，另有留言指其行為已涉嫌違法，認為應報警處理，「已經唔係罰錢，直程犯法，X樣唔使周圍望，宜家大把人望住你」、「下次直接喺車廂用緊急對話嗰嚿嘢（按鈕），等下站職員報警處理啦。呢啲人真係唔可以放過」。

在法定禁煙區使用電子煙等產品 可被罰款3,000元

根據香港法例，《2025年控煙法例（修訂）條例》針對另類煙用物質的修訂，於2026年4月30日正式生效，任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使只隨身攜帶而未有吸食或使用，亦屬違法；若然違例者被發現在法定禁煙區內使用，可被定額罰款港幣3,000元。

由今年4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙等另類煙產品，被發現在禁煙區內使用可被罰款3,000元。（資料圖片／鄭子峰攝）

港鐵範圍吸煙可被罰款5,000元

另外，根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

（threads＠cindyyy_lky）