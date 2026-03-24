東張西望｜土瓜灣阿婆連環掌摑過馬路小童！警查銳眼CCTV埋伏拘捕

日本早前出現過馬路時專門衝撞小朋友的「撞人姐」，事件令全球關注，而香港近日竟出現過馬路時掌摑小孩的「打人阿婆」！無綫（TVB）節目《東張西望》報道，有駕駛人士的車CAM在土瓜灣靠背壟道、天光道口紅綠燈斑馬線位置，拍到有1名阿婆過馬路期間「突襲」掌摑路過的2名小孩，然後施施然離開現場。



事件引來網民嘩然，批評打人阿婆行為離譜，已涉嫌犯「普通襲擊」等罪行，怒斥她「心理不平衡」、「請受傷人的家長一定要去報案」、「報警抓她，故意傷害罪」。



據《香港01》了解，事發於2026年3月19日早上，1名7歲女童疑被人打傷，家長後來獲得1段行車紀錄儀片段，可見有人先後襲擊2名過路小孩。警方根據情報收集及「銳眼計劃」閉路電視片段，迅速鎖定疑犯身份及其出沒地點，於2026年3月24日早上進行埋伏行動，最終在土瓜灣樂民新村樂善樓地下發現目擊人物，隨即拘捕1名57歲姓梁女子。據悉被捕人自稱患有抑鬱症，案件列為「普通襲擊」，交由九龍城警區刑事調查隊第八隊負責調查。



香港近日竟出現過馬路時掌摑小孩的「打人阿婆」。（《東張西望》截圖）

土瓜灣街坊、家長小心！《東張西望》報道，接獲駕駛人士提供的車CAM片段顯示，事發於3月19日上午7時許，土瓜灣靠背壟道、天光道口紅綠燈斑馬線位置，有1名阿婆過馬路期間，連環掌摑與她擦身而過的小孩。

土瓜灣阿婆連環掌摑過馬路小朋友

影片見到，畫面左邊有1名穿紅白間條短袖上衣、拿着黃色膠袋的阿婆慢慢行到馬路口。1名女童奔跑過馬路走近阿婆時，急停轉彎想繞過阿婆，以免發生碰撞，詎料阿婆突然用「邊掌」大力掌摑女童背部，隨後開始走過馬路，女童則一臉疑惑地回頭看着阿婆。

1名女童奔跑過馬路走近阿婆時，急停轉彎想繞過阿婆，以免發生碰撞，詎料阿婆突然用「邊掌」大力掌摑女童背部。（《東張西望》截圖）

1名女童奔跑過馬路走近阿婆時，急停轉彎想繞過阿婆，以免發生碰撞，詎料阿婆突然用「邊掌」大力掌摑女童背部。（《東張西望》截圖）

1名女童奔跑過馬路走近阿婆時，急停轉彎想繞過阿婆，以免發生碰撞，詎料阿婆突然用「邊掌」大力掌摑女童背部。（《東張西望》截圖）

阿婆隨後開始走過馬路，女童則回頭看着阿婆一臉疑惑。（《東張西望》截圖）

至少2名小朋友被掌摑

然而襲擊小孩的行為仍未結束，阿婆走到斑馬線中間時，有1名男童慢慢地與阿婆擦身而過，阿婆竟大力揮右掌打男童膊頭位置，然後頭也不回離開現場，男童回望阿婆疑惑片刻，繼續過馬路。影片至此結束。

阿婆走到斑馬線中間時，有1名男童慢慢地與阿婆擦身而過，阿婆竟大力揮右掌打男童膊頭位置，然後頭也不回離開現場。（《東張西望》截圖）

阿婆走到斑馬線中間時，有1名男童慢慢地與阿婆擦身而過，阿婆竟大力揮右掌打男童膊頭位置，然後頭也不回離開現場。（《東張西望》截圖）

阿婆走到斑馬線中間時，有1名男童慢慢地與阿婆擦身而過，阿婆竟大力揮右掌打男童膊頭位置，然後頭也不回離開現場。（《東張西望》截圖）

阿婆走到斑馬線中間時，有1名男童慢慢地與阿婆擦身而過，阿婆竟大力揮右掌打男童膊頭位置，然後頭也不回離開現場。（《東張西望》截圖）

網民批阿婆離譜

網民看過影片紛紛指摘阿婆打人的行為,是涉嫌「普通襲擊」等罪行，「嘩……咁都得呀？」、「心理不平衡，又社會上就是有這種人用手段去暗陰他人」。

警查「銳眼計劃」CCTV 埋伏拘捕57歲女子

據《香港01》了解，警方根據情報收集及「銳眼計劃」閉路電視片段，迅速鎖定被捕人身份及其出沒地點，於2026年3月24日早上進行埋伏行動，最終在土瓜灣樂民新村樂善樓地下拘捕1名57歲姓梁女子。據悉被捕人自稱患有抑鬱症，案件列為「普通襲擊」，交由九龍城警區刑事調查隊第八隊負責調查。

普通襲擊有什麼刑罰？

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條「普通襲擊」，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年。