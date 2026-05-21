女子偷酒贓物離奇消失　搜身驚揭整支「藏體內」　急送院惹網震驚

美國密西根州近日發生一起讓警方與店員都傻眼的離譜竊案。一名女子涉嫌偷走一瓶白酒，並將酒瓶藏進「身體體腔」內，直到被警方逮捕送進監獄後，才被警方發現，最後緊急送醫處理。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在密西根州特拉弗斯城（Traverse City）一間酒類商店。根據警方說法，這名48歲女子前一天就曾在店內直接打開酒瓶飲用，沒有結帳付款，隔天又回到現場行竊。

示意圖（Unsplash＠Ali Mkumbwa）

據了解，女子隔天回到現場以後，涉嫌偷走一瓶夏多內白酒（Chardonnay）。店員察覺異狀後立刻上前攔阻，但無論怎麼搜查，都始終找不到失竊酒瓶，於是只好報警請警方協助處理。

警方將女子逮捕並帶回拘留所後，事情才出現驚人反轉。警方表示，女子在監獄接受檢查時，執法人員赫然發現那瓶消失的酒，竟被藏在「未公開的身體部位」內。由於情況涉及身體健康與醫療風險，警方緊急將女子送往芒森醫療中心（Munson Medical Center）接受治療。

目前警方並未公開女子姓名，也沒有透露酒瓶尺寸、是否破裂，以及實際藏匿位置等細節。不過她已被控兩項零售詐欺罪、一項走私罪，以及非法闖入罪。

事件曝光後，也讓不少網友震驚直呼「到底怎麼塞進去的」，還有人開玩笑表示：

店員找不到真的不能怪他們。

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