五旬男闖校園偷女生原味舊鞋　還自備新鞋作交換　詭異行徑惹恐慌

日本這個國家，每天都會發生一些頗讓人哭笑不得的奇葩案件，但又覺得這確實很日本的新聞。



比如這則案件，一個學生早上走進學校，像往常一樣打開自己的鞋櫃，原本那雙已經穿了很久、多少有點舊的室內鞋（上履き）不見了，取而代之的是一雙乾乾淨淨的新鞋。

一名53歲的公司職員，在2025年10月底到11月初之間，多次潛入長崎縣諫早市的一所中學，從學生的鞋櫃中偷走室內鞋。事情並沒有停在一次，而是在後續調查中不斷被拉長。（YouTube@熊本県民テレビ KKT公式チャンネル）

53歲的大叔 多次潛入學校偷取學生的室內鞋 並會將舊鞋換成新鞋：

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尺寸差不多，款式也對得上，看起來甚至比原來那雙還要舒服一些。放在很多情境裏，這幾乎像是一種被人「照顧過」的感覺，可問題在於，這種更換從來沒有經過同意，而且發生在一個本該最熟悉、最有安全感的校園空間裏。

警方近期確認，一名53歲的公司職員，在2025年10月底到11月初之間，多次潛入長崎縣諫早市的一所中學，從學生的鞋櫃中偷走室內鞋。事情並沒有停在一次，而是在後續調查中不斷被拉長。今年2月，這名男子又被發現在另一所小學的鞋櫃前徘徊，被工作人員當場發現並以非法侵入建築物的嫌疑逮捕。隨後的家宅搜查中，警方在他家裏找到了多雙學生的室內鞋，而一個細節逐漸變得清晰——這些鞋，全都是穿過的舊鞋。

看到這裏，大概就已經有點不對勁了。如果只是為了「拿走一雙鞋」，很少有人會刻意挑選已經使用過的舊鞋，更何況還是反覆進入學校這樣還有保安的高風險環境。而更讓人一時說不清的是，警方還確認，在部分案件中，這名男子在拿走舊鞋的同時，會在原來的位置放上一雙新的室內鞋。

也就是說，有些學生失去了一雙舊鞋，但同時又得到了一雙新鞋。事情如果只停留在這個結果上，多少會讓人產生一種微妙的錯覺，好像這並不是單純的犯罪行為，而更像某種帶有補償意味的交換。但問題在於，這種交換從一開始就沒有徵得任何人的同意。

要理解這件事為什麼會讓人不舒服，其實得先稍微看一眼日本學校的一個日常習慣。

在日本，無論是家庭、辦公室還是學校，進入室內空間之前脱鞋幾乎是一種默認規則。學校裏更是如此，學生每天到校後，需要在門口的鞋櫃，也就是所謂的「下駄箱」，把室外鞋換成室內鞋。這種鞋通常輕便、防滑，主要是為了保持室內清潔，同時也方便在教室和走廊裏活動。

從使用方式上來看，室內鞋雖然只是普通的鞋，但在校園生活中，它其實是一個非常明確的「個人物品」。每個學生都有固定的位置，鞋子放在哪裏、哪一雙是自己的，都非常清楚。有些學校還會通過顏色做簡單區分，比如鞋頭的顏色代表年級，過去也有用紅藍區分性別的做法，雖然這些細節這些年多少在變化，但有一點沒有變——這雙鞋，屬於某一個具體的人。

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也正是在這裏，這起事件開始變得不只是「奇怪」，而是有點說不清的彆扭。

從警方目前披露的訊息來看，至少有一起案件，明確涉及女生的室內鞋。而結合日本學校的實際情況，這一點其實很關鍵。因為室內鞋在大多數學校裏，男女款式基本是一樣的，外觀上很難直接區分，真正的區別往往在鞋櫃的位置、名字標記，或者使用者本身。

換句話說，如果一個人只是「隨手拿一雙鞋」，其實並不容易精準分辨男女；但如果是通過鞋櫃位置或者日常觀察來判斷，那就意味着，這種選擇很可能並不是完全隨機的。

再回頭看這名男子的行為——只拿走使用過的舊鞋，而不是新鞋或備用鞋，這種選擇本身就已經帶有明顯的指向性。再疊加「部分案件涉及女生」的訊息，很難不讓人往一個更具體的方向去理解。

說白了，這就已經不太像是單純的財物盜竊了。

話說回來，日本其實並不是第一次出現「偷室內鞋」的案件。類似的事件過去零星發生過，警方在處理時也往往會往某些特定動機上去調查，比如針對使用過物品的執着，這類行為在日本的犯罪類型中並不算完全陌生。從這個角度看，這名男子反覆選擇舊鞋作為目標，大概也不是一時興起。

但即便如此，他「補上一雙新鞋」的做法，還是讓整件事變得更加複雜。從表面上看，這似乎是在彌補損失，可問題在於，被替換的並不是一個可以隨意交換的物件，而是帶有使用痕跡、屬於某個具體個人的東西。即便新鞋更乾淨、更好看，這種替換依然是在對方完全不知情的情況下發生的。

說白了，這種行為的問題不在於「拿走舊的、換上新的」，而在於整個過程是單方面完成的。它繞過了對方的意願，也忽略了一個很基礎的前提：這是不是別人允許你觸碰的範圍。

如果把視角再稍微拉開一點，會發現這種不適，其實和日本社會一直強調的一種觀念有關——儘量不要打擾別人。

很多在日本生活過的人，大概都會有類似的感受，無論是在電車上壓低音量，還是在公共場所儘量減少存在感，這種對他人空間的尊重，早就變成一種默認的行為方式。而正因為這種共識存在，一些看起來不那麼激烈的行為，反而更容易被視為越界。

這起事件就落在這樣一個位置上。它沒有明顯的破壞，沒有直接的衝突，甚至在某些細節上還帶着一點「看起來無害」的外觀，但正是這種外觀，讓它顯得更難被理解。因為它既不像傳統意義上的盜竊那樣明確，也很難被歸類為善意行為，它停在一個模糊的中間地帶，讓人一時找不到一個完全合適的解釋。

目前，這名男子已經對「未經允許進入校舍並盜取學生鞋子」的行為予以承認，警方仍在繼續調查他的動機以及是否存在更多類似案件。至於為什麼偏偏選擇這些鞋，又為什麼要留下新的，答案大概還需要時間。

如果有一天，真的遇到這樣的情況——打開鞋櫃，發現自己的舊鞋不見了，被換成一雙新的，你會覺得這是運氣不錯，還是會隱約覺得，有什麼地方被人動過了，而且這種感覺，並不那麼容易消散。

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