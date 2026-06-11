輕鐵男童對反光衣感好奇　叔叔跪下耐心講解職業　網民：畫面好靚

好有愛又感動！近日網上流傳影片，1名焊接檢驗師叔叔單膝跪坐在輕鐵坑尾村站月台，向兩名充滿好奇心的男童耐心解釋為何穿着反光衣及平日工作內容，男童靜靜地認真聽講解，暖心畫面引來網民大讚，「好靚嘅畫面，叔叔好自豪分享，小朋友又好認真聽，重點係媽媽冇話乜嘢唔讀書就做呢啲，畀小朋友去見識下，讚！」。



男童媽媽亦於留言區現身，感激叔叔當時的反應，「佢立即踎低，用同高度嘅視覺回應細佬」、「叔叔好好，1個陌生孩子的發問被認真對待，這比一切都來得美好」。



近日網上流傳影片，1名焊接檢驗師叔叔單膝跪坐在輕鐵坑尾村站月台，向兩名充滿好奇心的男童耐心解釋為何穿着反光衣及平日工作內容。（Threads@kinkipig95）

有輕鐵乘客於Threads發文發片表示，在輕鐵站月台候車期間聽到1名叔叔與兩名男童的對話，叔叔先說「等我搵個安全啲嘅位置坐低先」，由於距離太遠，她聽不到男童說了什麼。

男童對反光衣感好奇 叔叔跪下耐心講解

樓主說，其間聽到叔叔不停鼓勵男童發問，男童認真聽，叔叔亦認真講解，最後列車到達叔叔要離開，男童祝福了1句「身體健康」，而男童媽媽一直在旁笑着，樓主直言「睇完呢個畫面覺得今日心情好好」。

樓主分享了1段14秒影片，見到1名穿紅灰色反光衣的叔叔單膝跪坐在輕鐵月台耐心講解，「睇下佢嗰嚿鐵會唔會中間有開口，有開口咪即是黐得唔靚仔，咁就麻煩啲工人，唔該再搽啲膠水、溶過啲金屬黐過佢」，兩名男童站在身前認真地聽。

樓主說，其間聽到叔叔不停鼓勵男童發問，男童認真聽，叔叔亦認真講解。（Threads@kinkipig95）

男童媽媽感激叔叔：踎低回應，用簡單詞彙解釋

帖文引來男童媽媽現身講述事件過程，「其實一開始細佬係俾叔叔件衫吸引咗，之後佢問我，點解叔叔要着反光衣？於是我就叫佢試下問下叔叔係做咩工作」，叔叔回應是「驗焊工人」。

男童媽媽感激道，「當時呢個叔叔嘅反應都令我好動容，佢立即踎低，用同高度嘅視覺回應細佬」，又讚叔叔親切，「好努力去用簡單嘅詞彙解釋畀佢（細佬）聽，細佬只係唔太聽得明，所以睇落去個樣好緊張。之後叔叔仲打開個袋拎咗幾件工具出嚟畀佢睇，佢到夜晚黑都仲有講叔叔個刷好特別」。

樓主直言「睇完呢個畫面覺得今日心情好好」。（Threads@kinkipig95）

男童媽媽：細佬係超級E人，經常喺街同人傾偈

男童媽媽同時感謝樓主拍下影片，指出「細佬係超級E人（外向型），所以佢其實經常都會喺街同人傾偈，同埋祝大家身體健康」。

帖文引來男童媽媽現身講述事件過程，「其實一開始細佬係俾叔叔件衫吸引咗，之後佢問我，點解叔叔要着反光衣？於是我就叫佢試下問下叔叔係做咩工作」。（Threads@kinkipig95）

網民大讚媽媽：適當放手畀兒子自由發揮

影片引來熱議，有網民表示「好得意，雖然個樣望落好似聽唔明咁」、「我係咪真係老咗，睇到呢啲畫面竟然會眼濕濕」、「求知慾好寶貴，見到佢哋可以問真人唔係問AI真好」、「每個職業都好應該被尊重」。

有網民大讚媽媽教育方式，「身教好重要，會嗌仔仔主動溝通，有啲家長見到可能嫌人污糟拉個仔走」、「小朋友充滿好奇心，有禮貌又主動問，媽媽又適當地放手畀佢哋自由發揮，非常好」、「小朋友喺走前同叔叔講身體健康好sweet，媽媽教得好好」。

男童媽媽讚叔叔親切，「好努力去用簡單嘅詞彙解釋畀佢（細佬）聽」。（Threads@kinkipig95）

網民讚叔叔有耐心：整件事要畀10萬個like

有網民就讚叔叔有耐心，「最難得係叔叔又耐心地回答，整件事真係要畀10萬個like」、「睇得出呢位叔叔係好肯提攜後輩又有耐心嘅前輩，而兩位小朋友係非常專心學習又有禮貌嘅後輩，呢個配搭好溫馨」、「小朋友好奇心每事問，解答者又有愛心耐性」、「開明嘅媽媽、聰穎嘅細路，同耐心嘅叔叔，合力說好香港故事」。

（Threads@kinkipig95）

相關報道：城巴嬰兒突抽筋！車長臨時改道往醫院 獲讚好人好事 城巴謝諒解.

【城巴／那打素醫院／79X】好人好事！有城巴乘客在網上發文表揚，指周五（2月6日）搭乘79X路線往粉嶺皇后山邨方向途中，司機因知怎車上有嬰兒突發地抽筋，臨時決定改路駛去大埔，並將嬰兒和全車乘客載到那打素醫院，她事後大讚「司機有愛」，並在城巴網頁留下回饋意見，表揚對方。



許多網民讚賞車長決定夠果斷，「第一時間就救人先，司機做得正確」、「感謝車長及時應變」、「要寫信表揚車長」，亦感激其他乘客的包容和體諒。惟有人擔心若接到投訴，車長難免會受責備，「標準流程係喺安全地方停低等救護車到，或者通知救護車喺下一個站等」、「希望巴土公司通融，莫處罰司機」。



城巴發言人回覆《香港01》表示，周五晚上約10時，城巴79X路線巴士於吐露港公路行駛期間，有名乘客察覺同行小童不適，向車長尋求協助。車長認為情況緊急，安排巴士駛至大埔那打素醫院附近，讓乘客下車求診，其後巴士繼續行程。城巴正了解事件詳情，並感謝同車乘客的諒解。



有城巴乘客發文表揚，指車上因有嬰兒抽筋，司機臨時更改路線，將對方送往醫院。（「threads＠kaga_ss」圖片）

城巴嬰兒突抽筋 城巴車長改路轉駛那打素醫院

該女乘客在threads帳號發帖，指周五（2月6日）晚上搭乘城巴79X路線回家，當巴士往粉嶺皇后山邨方向行駛途中，司機突然更改路線「急轉落大埔」。

由於該條巴士路線平日不會途經大埔，她最初以為司機「行錯線」，後來才知道原來車上有嬰兒抽筋，車長臨時決定改道，將嬰兒送往（大埔）那打素醫院。樓主事後表示「希望bb無事」，同時大讚「司機有愛」。

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城巴嬰兒突抽筋！車長臨時改道往醫院 獲讚好人好事 城巴謝諒解