【荃灣／不雅影片】談戀愛情到濃時也要注意場合！本港網絡瘋傳影片，見到荃灣楊屋道路口有1對男女，在斑馬線位置作出不雅舉動，其中男方摸着女方的胸部過馬路，10多秒路程邊行邊摸，女方則似乎臉有難色，畫面令人咋舌。



影片震驚網民，直呼男方離譜，完全不尊重女朋友，「猥瑣到極！」、「呢啲男人好恐怖，野獸咁」、「公眾地方行為不檢」、「阿媽睇到個女咁會點？飛咗佢（分手）啦……」。



本港網絡瘋傳影片，荃灣楊屋道有男女當街作出不雅舉動。（影片截圖）

這樣太誇張了吧！本港網絡流傳「車cam（行車記錄器）」影片，顯示荃灣楊屋道路口有1對男女當眾作出不雅行為，留言「喺馬路上做啲咁危險嘢」。

荃灣男女「邊摸胸部邊過馬路」

影片見到，荃灣楊屋道近明愛賽馬會社區書院斑馬線位置，有1對穿黑衣男當街作出不雅行為，其中男方站在穿超短褲的女方身後，雙手環抱放在女方胸部，且邊過馬路邊摸胸。

男方摸着女方的胸部過馬路。（影片截圖）

男方摸着女方的胸部過馬路。（影片截圖）

男方摸着女方的胸部過馬路。（影片截圖）

女方反應惹關注

而女方被「推動」着過馬路，加上男方「緊箍」胸部動作，女方似乎臉有難色，但未有反抗，慢慢走過馬路。

2人行為被在紅綠燈位置停下的車輛「車cam」全程拍下，車上有男聲驚訝表示，「識玩喎」。

網民指摘男方離譜，毫不尊重女朋友。（影片截圖）

網民批男子離譜：毫不尊重女朋友

網民看過影片紛紛指摘男方離譜，毫不尊重女朋友，「咁大膽？」、「世風日下」、「猥瑣到極！」、「呢啲男人好恐怖，野獸咁」、「公眾地方行為不檢」、「個女仔似被挾持住喎」、「個女仔真係唔好猶疑，呢啲人要即飛（分手）」。不過亦有網民認為2人行為與旁人無關，「關你咩事？」。

翻查資料，這段影片於2018年曾流傳，至近日被「翻炒」轉載到Facebook、Threads等社交平台，再引起熱議。

公眾地方猥褻刑罰是什麼？

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

至於「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。

相關報道：車cam直擊！荃灣私家車欲切線+逆線入迴旋處險釀意外 網民籲舉報

在路上駕駛要遵守交通規則，以免害人害己！有「車cam（行車記錄儀）」片在網上瘋傳，1部私家車駛到荃灣海興路迴旋處，竟然逆線進入迴旋處，差點與鄰車碰撞，情況驚險。不少網民留言批評，「1823，為民除害」。



片主左邊最前的黑色私家車，欲切線兼逆線駛入迴旋處。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

黑色私家車欲切線兼逆線駛入迴旋處。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

兩車差點撞上釀成意外。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

兩車差點撞上釀成意外。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

有男網民在Threads上發布一段「車cam」片，從影片可見，有黑色私家車在片主的左邊，當駛近荃灣海興路迴旋處時，黑色車竟想在片主車頭切線，繼而逆線駛入迴路處，幸而兩車及時停下，未有碰撞，黑色車轉左駛走。

私家車打算逆線駛入迴路處 遭網民鬧爆

影片引來網民指摘危險，「你肯做多兩步，香港地就少幾個人俾呢啲盲毛撞死，功德無量」、「下一個迴旋處上返去咁近，咁都要博」、「1823，燒定隻碟攞去報」。

睇全文：

車cam直擊！荃灣私家車欲切線+逆線入迴旋處險釀意外 網民籲舉報