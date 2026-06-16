地盤工高溫下「食清水飯」！無雪櫃仍堅持早起帶飯　背後原因催淚

在地盤工作「好天曬落雨淋」，加上需要大量體力勞動，的確相當辛苦！有地盤工人在社交平台群組分享，指地盤午餐看似經濟實惠，但不時出現錯漏，曾試過「清水拌飯」，所以喜歡自備午飯，又不想太太早起為他準備飯菜，寧願自己6時起床準備午餐，稱「用我雙手照顧我最愛嘅家人」，深情話語盡顯鐵漢柔情一面。不少網民都被感動，「幾時都話地盤佬係有愛」、「記得飲多啲水啊，辛苦晒」。



有地盤工人分享即使沒有雪櫃冷藏飯盒，仍選擇早起自備午飯，背後原因感動網民。（「fb＠香港帶飯關注組」圖片）

地盤工人揭炎夏「食清水飯」辛酸事

有在地盤工作的網民在facebook群組「香港帶飯關注組」發帖，表示自從在地盤上班後，雖然沒有雪櫃冷藏飯盒，但反而喜歡自備午飯。樓主透露箇中辛酸原因，原來地盤午餐50元且包茶水，看似經濟實惠，卻不時出現錯漏，「真係試過清水拌飯」。

該工人分享地盤午餐50元且包茶水，看似經濟實惠，卻不時出現錯漏。（「fb＠香港帶飯關注組」圖片）

樓主貼出照片，透露「真係試過清水拌飯」。（「fb＠香港帶飯關注組」圖片）

無雪櫃仍寧願早起自備午飯！ 原因感動網民

樓主續稱，近日天氣酷熱，「根本熱到清水飯都食唔落」，又不想妻子特意早起為他準備飯餸，所以選擇6時起床準備午餐放保溫盒，「中午12點食飯都冇問題」，而他通常吃烚蛋和蒸番薯作為早午2餐，驚訝稱「原來都幾飽肚㗎」，而且物美價廉。

他指，曾有同事以為他帶飯是為省錢，戲稱「傻嘅咩，燈油火蠟、時間都係成本」，但即使要早起自備午飯仍毫無怨言，深情表示「用我雙手照顧我最愛嘅家人」。

地盤工人深情1句，「用我雙手照顧我最愛嘅家人」。

即使沒有雪櫃冷藏飯盒，仍選擇早起自備午飯，全因愛妻心切，「用雙手照顧最愛家人」。（AI生成圖片）

網民深受感動：幾時都話地盤佬係有愛

有網民被樓主的深情感動，「幾時都話地盤佬係有愛」、「記得飲多啲水啊，辛苦晒」、「每一蚊都係錢，太太一定好欣賞你～祝福師兄和太太」、「超健康呀食呢啲，好多男人會嫌呢啲superfood口寡寡，你肯食好生性呀」、「識朋友老公都係做地盤，佢話都鍾意帶飯，因為附近買到嗰啲飯很難吃」、「帶過飯後，返唔到轉頭」。

高溫下無雪櫃飯盒易變壞？ 網民：原型食物唔易餿

有人好奇高溫下無法使用雪櫃，飯盒會否容易變壞，有網民指出「其實原型食物無想像中咁易『餿』，反而精心炮製、又鹹又甜又水又油那些比較易變（壞）」、「如果食得慣，又高纖高蛋白質，的確唔錯選擇」，並建議樓主可以考慮其他飽腹食物，「除咗蛋、番薯，仲可以蒸南瓜、淮山、薯仔、粟米，再加2個生果，準備定果仁或麵包或餅乾做小食，慳返時間休息，又食得有益」。

相關文章：地盤工竹棚曬臘肉！問工友：食唔食臘味呀喂網民笑「石灰風味」

常說「秋風起，曬臘味」，雖然曬臘味要通風，但選址不應在地盤吧？有網民在社交平台貼出影片，顯示有地盤棚架被人用作曬臘肉，有人詢問工友們「食唔食臘味呀喂？」疑是該處地盤工人在上址曬臘肉。不少網民覺得此舉有欠衛生，「黐線，地盤勁大塵」、「臘肉滴啲油落石矢度，棟樓可以吸收埋臘肉嘅精華」、「到時入伙係咪有臘肉味？」，又揶揄「中午飯加餸」、「加啲石灰添風味」。



有地盤工人疑在棚架曬臘肉。（「threads＠sky__1006__」影片截圖）

地盤頂層落石屎 疑工人棚架曬臘肉

有港男在threads帳號上傳影片，詢問「落石矢曬臘肉（係）咩玩法」。如片中畫面所見，有地盤頂層正在施工，相信正進行落石矢（或稱落石屎，即灌注混凝土）工序，不過在圍網內的棚架卻出現多條臘肉，而片中有人大聲詢問工友們「食唔食臘味呀喂？」，疑有地盤工人在上址曬臘肉；不過未知片中拍攝時間和地點。

地盤圍網內的棚架出現多條臘肉。（「threads＠sky__1006__」影片截圖）

有人大聲詢問工友們「食唔食臘味呀喂？」，疑地盤工人在上址曬臘肉。（「threads＠sky__1006__」影片截圖）

有人大聲詢問工友們「食唔食臘味呀喂？」，疑地盤工人在上址曬臘肉。（「threads＠sky__1006__」影片截圖）

網民大驚斥不衛生：地盤勁大塵

不少網民指在地盤曬臘肉極不衛生，「黐線，地盤勁大塵」、「放嗰個位一定無人偷先，不過落石屎都唔收埋，真係有啲狂」，又揶揄「中午飯加餸」、「加啲石灰添風味」、「地盤的美食家」。有人則擔心臘肉油脂會滴落，「臘肉滴啲油落石矢度，棟樓可以吸收埋臘肉嘅精華」、「到時入伙係咪有臘肉味？」。

高處適宜曬臘肉？ 網民猜：鮮曬原味靠晒個太陽

另有留言笑稱「呢個師傅識貨，地方愈高空氣愈薄，呢啲叫薄氣慢醃，風味拍得住18個月風乾嘅金華火腿」、「鮮曬原味靠晒個太陽，師傅為咗喺高樓頂層角落用竹棚加圍網曬臘肉，不惜假冒地盤工人，有料」、「返北風啊」、「放咁高，只要唔落雨，過兩日就可以煮嚟食」、「不是風水位，是風乾位」、「附近可能有陳皮同鹹魚」。

（facebook「香港帶飯關注組」）