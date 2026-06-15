2026端午節8大禁忌｜4生肖犯太歲要「躲午」　遺失香包會招致厄運

週五（6月19日）將迎來2026年端午節，民俗上有不少禁忌，對此，台灣民俗專家楊登嵙分享端午節8大禁忌，並提醒6類人要「躲午」，中午時千萬別出門。



端午節8大禁忌！專家：6類人要「躲午」

楊登嵙指出， 「端午節」是華人傳統的重要節日之一，除了紀念屈原，也有驅邪避災的意涵。這天有一些民俗流傳的禁忌與習俗要注意，以免負面磁場纏身。

示意圖（Unsplash@Charles Chen）

端午禁忌1：忌去陰氣重的地方

農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺，所以好兄弟及陰邪的穢氣都躲藏在陰氣較重的地方，如果當天要出門，最好也不要往陰氣較重的地方走，像是醫院、殯儀館、火葬場、經常出事的河邊等，因為他們都躲藏聚集在這些地方，如果運勢不好，身體狀況較差，就容易受影響。若一定要去陰氣重的地方，身上要攜帶「護身符」或艾草、菖蒲來避邪、保平安。

端午禁忌2：忌丟失香包

端午節時給兒童或大人配戴香包，希望藉此達到驅蟲、避邪、保平安的作用。「端午節」當天香包絕對不能丟失，若是遺失了配戴的香包，一年內會招來不好的運勢。

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端午禁忌3：6類人要「躲午」

6類人要「躲午」，中午時分避免外出，減少與不良氣息接觸。

· 2026年馬年犯太歲4大生肖：馬（值太歲、刑太歲）、鼠（沖太歲）、兔（破太歲）、牛（害太歲）。

· 氣運不佳

· 體弱多病

· 老人

· 孕婦

· 年幼孩童



端午禁忌4：忌游泳戲水

當天陽氣最旺，水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的水域，到無救生員的溪、河或海游泳、戲水，容易被「抓交替」。

端午禁忌5：肉粽不可送整串

上吊輕生俗稱「吊肉粽」，習俗有「送肉粽」，就是「送煞」，這是不吉利的，所以送人肉粽要將線剪開成散裝，萬一收到成串肉粽，要馬上拿剪刀將其線剪斷即可。

端午禁忌6：下午3時前掛艾草

掛艾草不能超過下午3時，避邪效果會打折，最佳時段是中午，陽氣最旺最好。

端午禁忌7：忌行房

當日陽氣過盛，體力消耗快，如果行房縱慾過度，耗損身體，容易被邪毒傷身，影響未來身體健康。

端午禁忌8：忌說端午節快樂

這天伍子胥投錢塘江，曹娥救父投曹娥江，大文豪屈原投汨羅江，是他們悲壯犧牲的紀念日子。因此，「端午節」不能說「端午節快樂」，只能互道「安康」、「平安」、「吉祥」。

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