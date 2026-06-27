公屋走廊晾曬3條肉色內褲！目擊者嘲擺陣　明言：已通知保安處理

公屋公眾範圍內嚴禁晾曬衣物「是常識吧」！但有網民在Facebook群組「公屋討論區」上載1張照片，可見是公屋走廊位置，設有消防喉轆，附近張貼「不准擅用洗地喉水」，住戶雖然沒有擅用洗地喉水，但卻在水管和欄杆掛繩晾曬3條肉色內褲。



有女住戶擅用水管和欄杆，在公屋走廊掛繩晾曬3條肉色內褲。（Facebook群組「公屋討論區」圖片）

難道佈陣？已通知保安處理！ 樓主

樓主通知保安員跟進

樓主在帖文笑言，「想點呀？零零舍舍咁，又冇其他，難道佈陣？已通知保安處理」，同時附有內衣褲和其他衣物的表情符號（Emoji），揶揄對方只晾曬內褲，卻沒有其他衣物。

許多網民笑言「其實都唔知點解啲人咁鍾意晾衫喺走廊或者係啲公園，就算洗乾淨你晾喺嗰啲地方咁污糟，都唔乾淨啦」。（《桃姐》截圖）

就算洗乾淨你晾喺嗰啲地方咁污糟，都唔乾淨啦！ 網民

網民笑言：阿婆底褲

大量網民同樣笑言「其實都唔知點解啲人咁鍾意晾衫喺走廊或者係啲公園，就算洗乾淨你晾喺嗰啲地方咁污糟，都唔乾淨啦」、「快啲去買痕粉」、「阿婆底褲」、「未夠一套」。

根據屋邨管理扣分制，除了在房屋署指定地點之外，租戶被發現在公眾地方晾曬衣物，先被警告，再犯扣3分。（資料圖片）

根據屋邨管理扣分制，除了在房屋署指定地點之外，租戶被發現在公眾地方晾曬衣物，先被警告，再犯扣3分。圖為愛民邨。（示意圖/資料圖片/張浩維攝）

根據屋邨管理扣分制，除了在房屋署指定地點之外，租戶被發現在公眾地方晾曬衣物，先被警告，再犯扣3分。圖為黃大仙下邨。（示意圖/資料圖片）

根據屋邨管理扣分制，除了在房屋署指定地點之外，租戶被發現在公眾地方晾曬衣物，先被警告，再犯扣3分。圖為象山邨翠山樓。（示意圖/資料圖片）

在公眾地方晾曬衣物 先警告再犯扣3分

根據屋邨管理扣分制，除了在房屋署指定地點之外，租戶被發現在公眾地方晾曬衣物，由於違規性質較輕微，所以將會收到書面警告，由觸犯不當行為日起計，書面警告有效期為兩年，在兩年警告有效期內，無視警告者在第二次觸犯及其後觸犯同一項不當行為時，會被扣3分，如果租戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約將被終止。

（Facebook群組「公屋討論區」）

其他報道：屯門公屋打穿外牆裝2部冷氣機！房署限7天糾正否則收樓 結局曝光

【公屋裝修指引／限制】公屋違規改動隨時被收回單位！本港Facebook群組近日瘋傳相片，顯示屯門友愛邨愛禮樓有單位住戶竟打穿露台外牆，塞進2部冷氣機。上載照片的網民揶揄：「原來拆咗幅外牆塞部冷氣都得㗎！總之（早知）我都拆做落地玻璃啦！」



事件震驚網民，「咁會唔會破壞樓宇結構？」、「無人理？跌咗落街揼死人㗎！」。亦有網民指見慣不怪，「裝位置出晒嚟……喺友愛邨常見」。亦有街坊上傳更高清圖片，顯示該單位除了打穿晾衫架下方外牆，也有打穿廁所外牆，「廁所外牆一樣開咗窿」。



房屋署回覆《香港01》表示，房屋署已向涉事住戶發出嚴厲書面警告，要求必須於7天内糾正違規事項，否則會收回單位，而涉事住戶已拆除違規冷氣機，並承諾會積極配合修復工程和支付相關工程費用。



公屋違規改動隨時會被收回單位。（Google Maps）

公屋這違規改動也太誇張了吧！有網民於6月5日在Facebook群組「屯門友愛邨突發事件關注組」發布相片，指屯門友愛邨愛禮樓有單位住戶打穿外牆安裝冷氣機，留言「原來拆咗幅外牆塞部冷氣都得㗎！重（仲）打穿埋個外牆！總之（早知）我都拆做落地玻璃啦！『愛禮樓』」。

屯門友愛邨單位打穿露台外牆裝冷氣機

從相片見到，該屯門友愛邨愛禮樓單位晾衫架下方外牆位置被打通了一個大洞，安放了2部分體式冷氣機室外機，且冷氣機及冷氣機支架明顯比外牆凸出，伸出街外。

屯門友愛邨愛禮樓單位晾衫架下方外牆位置被打通了一個大洞，安放了2部分體式冷氣機室外機，伸出街外。（Facebook群組「屯門友愛邨突發事件關注組」）

屯門友愛邨愛禮樓單位晾衫架下方外牆位置被打通了一個大洞，安放了2部分體式冷氣機室外機，伸出街外。（Facebook群組「屯門友愛邨突發事件關注組」）

另1改動更離譜

亦有街坊上傳更高清圖片，顯示該單位除了打穿晾衫架下方外牆，也有打穿廁所外牆，「廁所外牆一樣開咗窿」。

有街坊指，該單位除了打穿晾衫架下方外牆，也有打穿廁所外牆。（Facebook群組「屯門友愛邨突發事件關注組」）

有網民指違規改動已見慣不怪，「裝位置出晒嚟（安裝位置完全顯露）……喺友愛邨常見」。（Facebook群組「屯門友愛邨突發事件關注組」）

全文：屯門公屋打穿外牆裝2部冷氣機！房署限7天糾正否則收樓 結局曝光